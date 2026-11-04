По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев будет получать доплаты от государства зимой
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Доплаты будут получать ремонтные бригады, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после российских атак
Правительство 4 ноября поддержало возобновление программы доплат работникам, которые восстанавливают объекты критической инфраструктуры после российских атак. Энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам будут выплачивать по 30 тысяч гривен ежемесячно в осенне-зимний период.
Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Минэнерго безотлагательно разработало проект решения по инициативе Президента Украины.
Кому и когда будут выплачивать помощь
Государственную помощь будут предоставлять работникам, привлеченным к ремонтам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Программа также охватывает объекты железнодорожного транспорта общего пользования.
"Государственную помощь будут предоставлять работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период самых суровых погодных условий – с ноября по март. Выплаты начнем уже в этом месяце", – сообщил Денис Шмыгаль.
Координировать экспериментальный проект будут Минэнерго и Мин инфраструктуры.
Как сообщал "Телеграф", зимой в Украине сохранятся графики отключений света и аварийные обесточивания.