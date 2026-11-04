"Горизонт планування — один день": в Раді розповіли, що відбувається з енергетикою і графіками відключень

Хто не виконав планові завдання по когенерації

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Проблеми в енергетиці, графіки та відключення електроенергії триватимуть постійно, адже Росія ставить собі за мету дестабілізувати столицю. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" каже народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Що може чекати на Київ узимку, чи вистачить електроенергії для метро та водоканалу і наскільки реальним є сценарій із двома годинами світла на добу. Про це читайте в матеріалі.

"Глобальна ціль – дестабілізувати Київ"

– Пане Олексію, вже зараз країна і Київ зокрема живуть в досить жорстких графіках відключення електроенергії. Але ж ще навіть не зима! Чому так? Це так "добре" росіяни атакують нашу інфраструктуру чи захист не впорався?

– І росіяни атакують, на превеликий жаль, і захист не впорався. І те, і інше. Ми якийсь захист будували, щось в умовах таємниці. І зараз тільки ми намагаємося розібратися з цим через тимчасову слідчу комісію. Адже інформація була закрита, що від Агентства [відновлення ], що від "Укренерго". Щось будували, але за останній рік потужність російських атак якісно зросла. Вони наростили тактику, стратегію, а ми не встигаємо, не збиваємо [ворожі цілі] в належній кількості.

Останні атаки вразили ключові об’єкти. Нічні та ранкові атаки (3 листопада. — Ред.) були по генерації по всій Україні. Постійно йдуть атаки на мережеві підстанції, в першу чергу, Києва. Вони й не приховують цього. Це їхня глобальна політична ціль – дестабілізувати ситуацію в Києві.

– Що ж тоді буде з енергетикою взимку, коли настануть холоди та зросте споживання електроенергії?

– Енергетики і так на вухах стоять, щоб хоч якось ремонтуватися і запускатися. У енергетиків зараз горизонт планування – один день. І вони цього не приховують. Є оперативна ситуація, вони намагаються її виправити, а завтра буде інша оперативна ситуація. Громадяни, блогери, експерти, медійники, всі шукають якісь проблеми в енергетиці. Та не в енергетиці проблема! У ворога мета, щоб найближчим часом кожен українець відчув по повній програмі на собі, що таке ціна війни. Він досягає цієї мети. Ворог не може цього досягнути на лінії фронту, але він зрозумів, що через енергетику це може зробити, в першу чергу. Він хоче довести до всіх, що таке ціна війни. Для чого він цього хоче? Щоб критична маса українців почала тиснути на політичну владу в пошуках миру на якихось умовах. А всі намагаються зробити крайніми енергетиків, Кличка… До них свої питання, але ж ключове, що наша протиповітряна разом з інженерним захистом на сьогодні не здатні захистити енергетичні об’єкти. А енергетичні об’єкти тягнуть за собою воду. Ви бачите, яка критична ситуація і не тільки в Києві. Тиждень не було води у Вінниці. В Дніпрі не було води дві доби.

– Столицю критикували за відсутність резервного живлення водоканалу…

– Резервного живлення немає в 95% населених пунктів. Яскравий приклад знову ж таки Вінниця, яка сидить без води, як тільки прилітає. Є питання по резервному живленню до голови КМДА, але це питання так само до всіх мерів міст. Хоча плани стійкості можна було прийняти на рівні закону ще у 2023 році та зобов’язати їх законом це робити.

А далі енергетика потягне за собою вже тепло і можуть бути повторення тогорічного сценарію.

Регіони, де буде складно

– В цьому контексті з’явилися повідомлення, що генерація на всіх столичних ТЕЦ зупинена? Що це означає для споживачів?

– Так вона давно вже зупинена. Київські ТЕЦ вже давно не генерують електроенергію. В першу чергу вони мають генерувати тепло і подавати його через мережі "Київтеплоенерго" і паралельно напрацьовувати електроенергію. Вони зараз не напрацьовують електроенергію, але тепло вони генерують. Поки що. І запускають це тепло. Та можливо проблема буде з теплом. Ключовим тут може стати саме беззахисність київських ТЕЦ перед ракетними ударами.

Що до електрики, то Київський регіон тут повністю дефіцитний. Ми тут можемо виробити умовно 10-15% від того, що нам потрібно. А всі наші зовнішні зв'язки перебиті ударами по підстанціях. Всі, без виключення, ключові підстанції навколо Києва, в київському кільці, дуже серйозно постраждали. Не просто постраждали, а дуже серйозно. І атакуються постійно!

– Ви зазначаєте, що знеструмити Київ – політична мета росіян. Разом з тим експерти в галузі енергетики кажуть, що цьогоріч ворог змінив тактику: якщо раніше вони намагалися розділити країну на енергетичні острови, то зараз зосередились на великих містах, таких як Київ. Окрім столиці, в яких ще містах цієї зими будуть найбільші проблеми?

– Дніпро дуже потерпає. Кривий Ріг – дуже серйозні ураження, і у них буде дуже складна ситуація. Одеса, бо вона так само вразлива по мережі. Але в першу чергу б’ють по Києву і Київській агломерації.

"На метро резерву не вистачає"

– Що буде зі столичним метро? Зупинки на декілька годин, як ми вже бачили, чи днів?

– Там не зупинка. В метрополітені відбуваються стрибки напруги, спрацьовує автоматика і вона "відрубається". Вимикаються насоси, які, на жаль, старі, і з їх живленням, напевно, є проблеми. Це відповідальність Київського водоканалу.

Якщо не вистачає генерації, то намагаються хоча б критичну інфраструктуру заживити. Але якщо її не вистачає? В Дніпрі взагалі весь електротранспорт так само дві-три доби взагалі не ходив. І не тільки метро, а весь електротранспорт: трамваї, тролейбуси.

– Правильно розумію, що залишки електроенергії будуть подаватися на критичну інфраструктуру, а для населення — за залишковим принципом?

– Воно так і є. Для цього є закон, нормативно-правова база, щоб в першу чергу на "критичку" [передавати електроенергію]. Лікарні, медичні заклади більш-менш заживлені своїми резервними джерелами. Вони якийсь час можуть працювати автономно. А на метро цього резерву не вистачає. Теоретично могли б зробити свою генерацію в рамках планових завдань 200 МВт. Але Київ не виконав планові завдання по когенерації.

– Тільки Київ?

– Ніхто не виконав. "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Енергоатом", "Укрнафта" – ніхто. Окрім оператора ГТС. Так само як і регіони не виконали ці всі завдання.

– Світло для населення взимку дві години на добу, на жаль, це реальний сценарій?

– Точно не хочу брати на себе відповідальність, щоб про графіки говорити. Але я спілкуюся з усіма енергетиками і знаю реальну ситуацію. Тому постійно буде проблема, будуть графіки, будуть аварійні відключення. Які саме, ніхто спрогнозувати не може, бо це залежить не стільки від енергетиків, скільки від потужності російських атак.