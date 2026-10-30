Заробіток на енергетичній кризі? Як слідство вийшло на "Енергомережі України"

Дві компанії виявилися пов’язані через акумулятори та інвертори

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні розслідують можливе ухилення від сплати податків на суму понад 245 млн. гривень при продажі енергетичного обладнання. За версією детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ), до схеми могла бути причетна компанія "Енергомережі України": їй, ймовірно, передавали імпортовану продукцію для подальшого продажу. Арешт із майна підприємства вже зняли через суд.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Мільйонні схеми на електриці: як в Україні можуть наживатися на енергетичній кризі".

Як "Енергомережі України" пов’язали із продажем обладнання

За версією слідства, ТОВ "Енергомережі України" могло продавати продукцію, яку завезла інша компанія — ТОВ "Квенторс". Детективи виявили кілька збігів у роботі підприємств.

Для онлайн-торгівлі обидві компанії використали один сайт – solarverse.ua. Обладнання покупцям та кур’єрським службам відвантажували фактично з одного складу. А при проходженні митних процедур інтереси обох компаній представляв один і той самий декларант.

ТОВ "Енергомережі України" офіційно належить киянину Максиму Панасюку. За відкритими даними, це єдиний його зареєстрований бізнес.

Сайт solarverse.ua. Скріншот

Чому суд зняв арешт із обладнання

17 серпня 2026 року детективи БЕБ під час обшуків у Львівській області заарештували 1201 одиницю обладнання, яке зберігало ТОВ "Енергомережі України". Правоохоронці розраховували використовувати техніку як речовий доказ.

29 вересня слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси повністю задовольнив клопотання адвокатів компанії та скасував арешт майна.

Причина – процесуальні обставини. Кримінальне провадження №72026161050000019 спочатку відкрили за фактами можливих порушень з боку ТОВ "Квенторс". У серпні в рамках цієї справи обшукали склади, якими користувалися "Енергомережі України".

Як за версією слідства, працювала схема. Інфографіка "Телеграфа"

Окреме кримінальне провадження безпосередньо стосовно "Енергомереж України" – №72026161000000087 – зареєстрували лише 22 вересня 2026 року, вже після обшуків та вилучення обладнання.

Пізніше два провадження об’єднали. Однак, як випливає з судового рішення, наступне об’єднання справ не усуває процесуальних порушень, допущених під час початкових слідчих дій.

На момент обшуків "Енергомережі України" ще не мала офіційного процесуального статусу у відповідному кримінальному провадженні.

Які суми фігурують у розслідуванні

Якщо ТОВ "Енергомережі України" дійсно отримувало та реалізовувало обладнання від ТОВ "Квенторс" учора (без належного відображення у бухобліку), сума ухилення від сплати податків колосальна:

131,5 млн грн – передбачувана несплата ПДВ;

113,5 млн грн – передбачувана несплата податку на прибуток підприємств.

Загальна шкода держави лише в цьому епізоді оцінюється у понад 245 мільйонів гривень. Незважаючи на ці цифри, судове рішення виявилося на користь підприємців.

Скасування арешту майна саме собою не означає, що кримінальне провадження припинили або що можливих порушень не було. Але процесуальні помилки при обшуках можуть вплинути подальше використання зібраних доказів.

Зокрема, суд може визнати неприпустимим докази, отримані під час серпневих обшуків. Це здатне ускладнити подальше розслідування та доведення можливої причетності "Енергомереж України" до ухилення від сплати податків.

Остаточні висновки щодо наявності порушень та винності конкретних осіб може зробити лише суд.

Як повідомляв "Телеграф", з лютого по травень 2026 року ТОВ "Квенторс" оформило 77 митних декларацій на імпорт товарів загальною фактурною вартістю 633,42 млн. грн. Згідно з матеріалами кримінального провадження, посадові особи фірми під керівництвом Почтар не вказали в деклараціях з ПДВ за лютий 2026 року операції з реалізації продукції, що імпортується. Цей епізод показує, що велике постачання обладнання може бути пов’язані з податковими ризиками. Однак наведені відомості є частиною розслідування.