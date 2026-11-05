Зелень стоятиме свіжою довше: простий спосіб зберігання, який використовують італійці

Холод може пошкодити листя базиліку й послабити його аромат. Розповідаємо, як правильно зберігати різні види зелені

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Італійці та французи зберігають ніжну зелень, наче квіти: підрізають стебла базиліку, петрушки й кінзи та ставлять пучки у склянку з водою на кухонному столі. Базилік італійці ніколи не кладуть у холодильник – від холоду його листя швидко темніє, а характерний аромат зникає.

Спосіб зберігати свіжі трави як букет рекомендує сайт кулінарної школи Escoffier. Завдання – сповільнити втрату вологи й водночас не допустити надмірної вогкості навколо листя.

Як правильно поставити зелень у воду

Спершу переберіть пучок: видаліть підсохле, пожовкле й пошкоджене листя, а кінці стебел підріжте. Налийте трохи води у склянку або невелику банку й поставте туди зелень зрізами донизу. Так стебла отримуватимуть вологу й допоможуть ніжним травам не в’янути.

Базилік поставте за кімнатної температури, подалі від прямого сонячного проміння та холодних протягів. Воду змінюйте раз на кілька днів. Листя має бути над водою: якщо воно зануриться, то швидко потемніє й стане слизьким, пояснює Everblog.

Зберігання базиліку у воді допомагає довше зберегти його свіжим Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чи накривати букет пакетом, залежить від умов на кухні. У сухому повітрі пакет, вільно накинутий на зелень, допоможе втримати вологу. Якщо в приміщенні волого, залиште її відкритою. Щільно затягувати пакет не треба – повітря має циркулювати навколо листя.

Чому базилік особливо чутливий до холоду

Холод пошкоджує тканини базиліку. Автори огляду досліджень, опублікованого у Frontiers, зазначають: за температури нижче 12°C листя вже починає пошкоджуватись. Серед ознак:

плями

побуріння

в’янення

втрата пружності

У воді стебла базиліку іноді пускають коріння. Такий пучок можна пересадити в невеликий горщик. Коли збиратимете зелень, прищипуйте стебла над вузлами: це стимулює розгалуження й густіший ріст.

Як зберігати петрушку, кінзу та кріп

Петрушку, кінзу та кріп можна зберігати в холодильнику. Якщо букет не варіант, злегка змочіть паперовий рушник, добре відтисніть і обгорніть ним зрізані кінці стебел. Покладіть зелень у пакет, залишивши його відкритим, щоб усередину потрапляло повітря. Рушник має бути вологим, але не мокрим.

Перед зберіганням не мийте весь пучок без потреби: зайва вода прискорює псування. Видимий бруд можна обережно струсити, а помити лише ту зелень, яку використаєте одразу.

Як розповідав "Телеграф", сушіння послаблює аромат кропу, а після розморожування зелень стає м’якшою, тому в можна приготувати з неї пасту для зберігання в банці в холодильнику. Пасту також можна заморозити порціями у формочках і додавати до страв потрібну кількість.