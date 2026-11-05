Зелень дольше будет оставаться свежей: простой способ хранения, которым пользуются итальянцы

Холод может повредить листья базилика и ослабить его аромат. Рассказываем, как правильно хранить разные виды зелени

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Итальянцы и французы хранят нежную зелень, словно цветы: подрезают стебли базилика, петрушки и кинзы и ставят пучки в стакан с водой на кухонном столе. Базилик итальянцы никогда не кладут в холодильник – от холода его листья быстро темнеют, а характерный аромат исчезает.

Способ хранить свежие травы, как букет, рекомендует сайт кулинарной школы Escoffier. Задача – замедлить потерю влаги и одновременно не допустить чрезмерной сырости вокруг листьев.

Как правильно поставить зелень в воду

Сначала переберите пучок: удалите подсохшие, пожелтевшие и поврежденные листья, а концы стеблей подрежьте. Налейте немного воды в стакан или небольшую банку и поставьте туда зелень срезами вниз. Так стебли будут получать влагу и помогут нежным травам не увядать.

Базилик поставьте при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей и холодных сквозняков. Воду меняйте раз в несколько дней. Листья должны быть над водой: если они погрузятся, то быстро потемнеют и станут скользкими, объясняет Everblog.

Хранение базилика в воде помогает дольше сохранить его свежим Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Накрывать ли букет пакетом, зависит от условий на кухне. В сухом воздухе свободно наброшенный на зелень пакет поможет удержать влагу. Если в помещении влажно, оставьте ее открытой. Туго завязывать пакет не нужно – воздух должен циркулировать вокруг листьев.

Почему базилик особенно чувствителен к холоду

Холод повреждает ткани базилика. Авторы обзора исследований, опубликованного в Frontiers, отмечают: при температуре ниже 12°C листья уже начинают повреждаться. Среди признаков:

пятна

побурение

увядание

потеря упругости

В воде стебли базилика иногда пускают корни. Такой пучок можно пересадить в небольшой горшок. Когда будете собирать зелень, прищипывайте стебли над узлами: это стимулирует ветвление и более густой рост.

Как хранить петрушку, кинзу и укроп

Петрушку, кинзу и укроп можно хранить в холодильнике. Если букет не подходит, слегка смочите бумажное полотенце, хорошо отожмите и оберните им срезанные концы стеблей. Положите зелень в пакет, оставив его открытым, чтобы внутрь попадал воздух. Полотенце должно быть влажным, но не мокрым.

Перед хранением не мойте весь пучок без необходимости: лишняя вода ускоряет порчу. Видимую грязь можно осторожно стряхнуть, а помыть только ту зелень, которую вы используете сразу.

Как рассказывал "Телеграф", сушка ослабляет аромат укропа, а после размораживания зелень становится мягче, поэтому можно приготовить из нее пасту для хранения в банке в холодильнике. Пасту также можно заморозить порциями в формочках и добавлять в блюда нужное количество.