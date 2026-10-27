Свіжий кріп узимку: як виростити зелень на підвіконні й не залишитися без урожаю

Глибокий горщик, досвічування та посів з інтервалами допоможуть регулярно зрізати молоді гілочки для улюблених страв.

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Кріп додають до багатьох страв. Узимку його необов’язково купувати в магазині: зелень можна виростити на підвіконні, якщо створити для неї відповідні умови.

Розповідаємо, як виростити кріп удома, щоб свіжа зелень завжди була під рукою.

Як вибрати горщик і посіяти насіння

У кропу довгий стрижневий корінь, тому йому потрібен глибокий горщик – не менше ніж 20–30 см. На дні мають бути дренажні отвори: через них стікатиме зайва вода, не накопичуючись біля коріння.

Наповніть горщик поживним ґрунтом. Засновниця блогу The Waddle & Cluck Ліндсі Честейн у коментарі Southern Living радить додавати в ґрунт компост або перепрілий гній, а за потреби – використовувати добрива.

Висівайте насіння відразу в той горщик, де ростиме зелень: кріп погано переносить пересаджування. Заглиблюйте насіння приблизно на 0,6 см і залишайте між рослинами достатньо місця. Коли з’являться сходи, стежте за вологістю: земля не має пересихати або перетворюватися на мокру масу.

Скільки світла й тепла потрібно кропу

Для гарного росту кропу потрібно 12–14 годин світла на добу. Підійдуть LED- або люмінесцентні фітолампи. Узимку одного світла з вікна зазвичай недостатньо, навіть якщо підвіконня добре освітлене.

За достатнього освітлення кріп можна вирощувати на підвіконні навіть узимку. Фото згенеровано ШІ

Підтримуйте температуру 15–21 °C і не ставте рослини під прямий потік гарячого повітря від батарей. Кріпу підходить помірне тепло. У сильну спеку, особливо якщо ґрунт пересихає, він швидше утворює квітконоси. Після початку цвітіння молодої зелені стає менше.

Як поливати кріп і збирати зелень без тривалих перерв

Орієнтуйтеся на стан ґрунту, а не поливайте потроху щодня. Поливайте, коли земля починає підсихати, особливо поки рослини ще молоді. Коріння не має залишатися в перезволоженому ґрунті.

Починайте зрізати кріп, коли з’явиться приблизно п’ять гілочок. Спочатку збирайте старе листя, а молоде залишайте рости. За сприятливих умов рослина даватиме зелень ще два-три місяці, а потім утворить квітконоси й поступово втратить листя.

Щоб постійно збирати зелень, висівайте нову порцію насіння кожні 2–4 тижні, не чекаючи, поки закінчиться попередній урожай. Кріп – однорічна культура, яка швидко зацвітає. Зручніше посадити його в кілька окремих горщиків або розділити великий контейнер на секції: поки ви зрізаєте гілочки з одних рослин, інші підростають їм на зміну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити новий розмарин із гілочки.