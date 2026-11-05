Ціни на побутову хімію в "АТБ" знизили вдвічі: встигніть заощадити 200 грн на пачці порошку

Акція триватиме до 10 листопада та охоплює кондиціонери для білизни, пральні порошки, відбілювачі й засіб для миття підлоги

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В АТБ з 4 по 10 листопада діють знижки до 50% на засоби для прання та прибирання. Серед акційних товарів – кондиціонери Lenor і Felce Azzurra, порошки Gala та Tide, засоби Wells Natural і Mr. Proper.

Про акційні ціни в АТБ пише "Телеграф".

Більше про це читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Скільки коштують кондиціонери Lenor і Felce Azzurra

Lenor "Букет квітів" та "Орхідея та Ваніль" об’ємом по 0,798 л продають за 127,50 грн замість 255,40 грн. Для обох засобів зазначена знижка 50%.

Така сама ціна й знижка діють на Lenor "Пробудження весни", але об’єм цієї пляшки більший – 0,987 л. Кондиціонер коштує 127,50 грн проти попередніх 255,40 грн.

Три різновиди кондиціонера Lenor продають зі знижкою 50%

Кондиціонер Felce Azzurra "Роза і Лотос/Чиста свіжість" у пляшці 2 л подешевшав на 29%. Його акційна ціна – 174,50 грн замість 249 грн.

Знижки на пральні порошки Gala, Tide, Persil і Savex

Порошок Gala Aqua Puder Color, 3 кг, коштує 301 грн замість 502,50 грн. Знижка становить 40%, а економія на упаковці – 201,50 грн.

За Tide Aqua Puder Color вагою 2,1 кг потрібно заплатити 282,50 грн замість 423,80 грн. Ціну знизили на 33%, що дає змогу заощадити 141,30 грн.

На упаковці Tide Aqua Puder Color можна заощадити 141,30 грн

Серед інших пропозицій для прання – Persil вагою 1,2 кг за 224,90 грн замість 315,60 грн зі знижкою 28%. Упаковка Persil Color вагою 4,05 кг коштує 644,50 грн проти 894,50 грн, знижка – 27%. Капсули Losk для кольорової білизни, 15 штук, продають за 238,80 грн замість 315,60 грн – на 24% дешевше.

Серед акційних засобів для прання є порошки Persil і капсули Losk

Порошок Savex Fresh Premium для автоматичного прання вагою 4,5 кг пропонують за 409,90 грн замість 513 грн зі знижкою 20%. Менша упаковка Persil Color, 300 г, коштує 71,50 грн замість 89,30 грн – знижка на неї становить 19%.

Знижка на Savex Fresh Premium вагою 4,5 кг становить 20%

Ціни на засоби від плям, відбілювач і Mr. Proper

Засіб для виведення плям Wells Natural, 1 кг, продають за 98,90 грн замість 164,90 грн. Знижка на нього становить 40%.

Кисневий відбілювач Wells Natural у кілограмовій упаковці також подешевшав на 40%. Його ціна за акцією – 98,90 грн проти попередніх 164,90 грн.

Засіб для миття підлоги та стін Mr. Proper об’ємом 1,5 л коштує 162,90 грн замість 279,90 грн. Знижка становить 41%, економія на одній пляшці – 117 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", мінус 100 грн на "Глобино" і до 40% знижки на "М'ясну лавку": в "АТБ" цінопад на популярні ковбаси.