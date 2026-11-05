Рус

Ціни на побутову хімію в "АТБ" знизили вдвічі: встигніть заощадити 200 грн на пачці порошку

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
Читать на русском
Знижки на побутову хімію дають змогу заощадити на засобах для прання
Знижки на побутову хімію дають змогу заощадити на засобах для прання. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Акція триватиме до 10 листопада та охоплює кондиціонери для білизни, пральні порошки, відбілювачі й засіб для миття підлоги

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

В АТБ з 4 по 10 листопада діють знижки до 50% на засоби для прання та прибирання. Серед акційних товарів – кондиціонери Lenor і Felce Azzurra, порошки Gala та Tide, засоби Wells Natural і Mr. Proper.

Про акційні ціни в АТБ пише "Телеграф".

Більше про це читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Скільки коштують кондиціонери Lenor і Felce Azzurra

Lenor "Букет квітів" та "Орхідея та Ваніль" об’ємом по 0,798 л продають за 127,50 грн замість 255,40 грн. Для обох засобів зазначена знижка 50%.

Така сама ціна й знижка діють на Lenor "Пробудження весни", але об’єм цієї пляшки більший – 0,987 л. Кондиціонер коштує 127,50 грн проти попередніх 255,40 грн.

Картки кондиціонерів Lenor, гелю Ariel, порошку Gala та плямовивідника Wells із цінами й знижками
Три різновиди кондиціонера Lenor продають зі знижкою 50%

Кондиціонер Felce Azzurra "Роза і Лотос/Чиста свіжість" у пляшці 2 л подешевшав на 29%. Його акційна ціна – 174,50 грн замість 249 грн.

Знижки на пральні порошки Gala, Tide, Persil і Savex

Порошок Gala Aqua Puder Color, 3 кг, коштує 301 грн замість 502,50 грн. Знижка становить 40%, а економія на упаковці – 201,50 грн.

За Tide Aqua Puder Color вагою 2,1 кг потрібно заплатити 282,50 грн замість 423,80 грн. Ціну знизили на 33%, що дає змогу заощадити 141,30 грн.

Акційні картки відбілювача Wells Natural, порошків Tide та Ariel, капсул Wells і гранул Lenor
На упаковці Tide Aqua Puder Color можна заощадити 141,30 грн

Серед інших пропозицій для прання – Persil вагою 1,2 кг за 224,90 грн замість 315,60 грн зі знижкою 28%. Упаковка Persil Color вагою 4,05 кг коштує 644,50 грн проти 894,50 грн, знижка – 27%. Капсули Losk для кольорової білизни, 15 штук, продають за 238,80 грн замість 315,60 грн – на 24% дешевше.

Картки порошків Persil і Savex, капсул Losk та рідких засобів WASH&FREE і Power De Luxe
Серед акційних засобів для прання є порошки Persil і капсули Losk

Порошок Savex Fresh Premium для автоматичного прання вагою 4,5 кг пропонують за 409,90 грн замість 513 грн зі знижкою 20%. Менша упаковка Persil Color, 300 г, коштує 71,50 грн замість 89,30 грн – знижка на неї становить 19%.

Картки кисневого порошку O’KEY, порошків Savex і Persil, відбілювача та господарського мила
Знижка на Savex Fresh Premium вагою 4,5 кг становить 20%

Ціни на засоби від плям, відбілювач і Mr. Proper

Засіб для виведення плям Wells Natural, 1 кг, продають за 98,90 грн замість 164,90 грн. Знижка на нього становить 40%.

Кисневий відбілювач Wells Natural у кілограмовій упаковці також подешевшав на 40%. Його ціна за акцією – 98,90 грн проти попередніх 164,90 грн.

Засіб для миття підлоги та стін Mr. Proper об’ємом 1,5 л коштує 162,90 грн замість 279,90 грн. Знижка становить 41%, економія на одній пляшці – 117 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", мінус 100 грн на "Глобино" і до 40% знижки на "М'ясну лавку": в "АТБ" цінопад на популярні ковбаси.

Теги:
#Акції #Ціни #Побутова хімія #АТБ