Прострочку в "АТБ" не пробачають: працівник розкрив суворе правило мережі

Відповідальність несуть не тільки касири

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На полицях супермаркетів "АТБ" рідко, але все ж можна зустріти прострочений товар. Чимало покупців думають, що його залишили спеціально, аби хтось купив.

Втім співробітник "АТБ" розповів "Телеграфу", чи дійсно це так. За його словами, зустріти прострочку можна у будь-якому магазині.

"Наявність прострочених товарів — це людський фактор. Хтось просто не догледів у своєму відділі і все. Спеціально працівники точно не залишають", — пояснює співрозмовник.

Він наголошує, що за прострочені товари на полиці можна отримати на горіхи від керівництва і не тільки. До того ж фактично працівникам немає різниці спишуть товар чи продадуть. Адже у всіх ставка і відсотків від продажів немає.

"Нам немає сенсу залишати товар спеціально. Ви здивуєтесь дізнавшись, які масштаби списання та утилізації в "АТБ" щодня. Одним товаром більше одним менше — це нічого не змінить", — каже співробітник.

За його словами, бувають випадки, коли до працівників, що прогавили прострочку вводяться штрафні санкції. Адже коли термін товару добігає кінця магазин ще має змогу або уцінити його, або відправити постачальнику.

Полиці з продуктами в "АТБ"

"У нас було таке колись. Касир забула перевірити строки на дитячій суміші. Одна банка коштувала щось 600-800 грн. Кинулись, а все на вітрині прострочене. Адміністратор не спустив це з рук. Товар викупили відповідальні за відділ касири", — пояснює співрозмовник.

Він додав, що в більшості "АТБ" за увесь товар, який повертають покупці, зі свого кармана платить адміністратор. Іноді й за деякі прострочені товари. Однак якщо косяк великий, тоді відповідальність лягає на касирів.

"І давайте не забувати про скарги на гарячу лінію. Чим більше скарги на один магазин, тим більше ймовірність, що його частіше перевірятимуть. А цього не хоче ніхто. Тому слова, що касири самі залишають прострочку, аби її хтось купив, — абсурд", — резюмував співрозмовник.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи небезпечно купувати м'ясо та заморозку в "АТБ" після блекаутів.