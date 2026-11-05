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Цены на бытовую химию в "АТБ" снизили вдвое: успейте сэкономить 200 грн на пачке порошка

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Скидки на бытовую химию позволяют сэкономить на средствах для стирки
Скидки на бытовую химию позволяют сэкономить на средствах для стирки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Акция продлится до 10 ноября и охватывает кондиционеры для белья, стиральные порошки, отбеливатели и средство для мытья пола

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В АТБ с 4 по 10 ноября действуют скидки до 50% на средства для стирки и уборки. Среди акционных товаров – кондиционеры Lenor и Felce Azzurra, порошки Gala и Tide, средства Wells Natural и Mr. Proper.

Об акционных ценах в АТБ пишет "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Сколько стоят кондиционеры Lenor и Felce Azzurra

Lenor "Букет цветов" и "Орхидея и Ваниль" объемом по 0,798 л продают за 127,50 грн вместо 255,40 грн. Для обоих средств указана скидка 50%.

Такая же цена и скидка действуют на Lenor "Пробуждение весны", но объем этой бутылки больше – 0,987 л. Кондиционер стоит 127,50 грн вместо прежних 255,40 грн.

Карточки кондиционеров Lenor, геля Ariel, порошка Gala и пятновыводителя Wells с ценами и скидками
Три разновидности кондиционера Lenor продают со скидкой 50%

Кондиционер Felce Azzurra "Роза и Лотос/Чистая свежесть" в бутылке 2 л подешевел на 29%. Его акционная цена – 174,50 грн вместо 249 грн.

Скидки на стиральные порошки Gala, Tide, Persil и Savex

Порошок Gala Aqua Puder Color, 3 кг, стоит 301 грн вместо 502,50 грн. Скидка составляет 40%, а экономия на упаковке – 201,50 грн.

За Tide Aqua Puder Color весом 2,1 кг нужно заплатить 282,50 грн вместо 423,80 грн. Цену снизили на 33%, что позволяет сэкономить 141,30 грн.

Акционные карточки отбеливателя Wells Natural, порошков Tide и Ariel, капсул Wells и гранул Lenor
На упаковке Tide Aqua Puder Color можно сэкономить 141,30 грн

Среди других предложений для стирки – Persil весом 1,2 кг за 224,90 грн вместо 315,60 грн со скидкой 28%. Упаковка Persil Color весом 4,05 кг стоит 644,50 грн против 894,50 грн, скидка – 27%. Капсулы Losk для цветного белья, 15 штук, продают за 238,80 грн вместо 315,60 грн – на 24% дешевле.

Карточки порошков Persil и Savex, капсул Losk и жидких средств WASH&FREE и Power De Luxe
Среди акционных средств для стирки есть порошки Persil и капсулы Losk

Порошок Savex Fresh Premium для автоматической стирки весом 4,5 кг предлагают за 409,90 грн вместо 513 грн со скидкой 20%. Меньшая упаковка Persil Color, 300 г, стоит 71,50 грн вместо 89,30 грн – скидка на нее составляет 19%.

Упаковки кислородного порошка O’KEY, порошков Savex и Persil, отбеливателя и хозяйственного мыла
Скидка на Savex Fresh Premium весом 4,5 кг составляет 20%

Цены на средства от пятен, отбеливатель и Mr. Proper

Средство для удаления пятен Wells Natural, 1 кг продают за 98,90 грн вместо 164,90 грн. Скидка на него составляет 40%.

Кислородный отбеливатель Wells Natural в килограммовой упаковке также подешевел на 40%. Его акционная цена – 98,90 грн против прежних 164,90 грн.

Средство для мытья пола и стен Mr. Proper объемом 1,5 л стоит 162,90 грн вместо 279,90 грн. Скидка составляет 41%, экономия на одной бутылке – 117 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", минус 100 грн на "Глобино" и скидки до 40% на "М'ясну лавку": в "АТБ" ценопад на популярные колбасы.

Теги:
#Акции #Цены #Бытовая химия #АТБ