Дрова теж мають термін придатності: скільки років їх можна зберігати

Провітрювання та правильне укладання допомагають захистити запаси

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Дрова для печі чи каміна рекомендують використовувати протягом 4–5 років після заготівлі. Навіть під дахом вони з часом втрачають якість, якщо намокають і починають гнити. Строк зберігання залежить від породи деревини, якості просушування та умов у дровітні.

Рекомендацію використовувати запас у цей строк наводить dom.wp.pl. За надто тривалого зберігання поліна гірше віддають тепло, стають крихкими та трухлявими.

Від чого залежить строк зберігання дров

Єдиного строку, після якого будь-які дрова стають непридатними, немає. Сухі поліна, захищені від опадів, можуть зберігатися багато років. Головна причина псування – волога: вона створює умови для розвитку грибків, які руйнують деревину.

Строк зберігання залежить і від породи дерева. Дуб і робінія зазвичай довше сохнуть і краще витримують багаторічне зберігання. Сосна та ялина швидше втрачають вологу, але легше вбирають її назад із повітря.

Перед використанням дрова також потрібно просушити. Ялині зазвичай потрібно близько року, більшості листяних порід – до двох років. Для ефективного горіння вологість дров має бути нижчою за 20%, а у свіжозрубаних полінах може міститися близько 60% води.

Щоб дрова не втрачали якість, зберігайте їх у сухому та провітрюваному місці/Фото: ШІ

Як розпізнати зіпсовані поліна

Найзручніше оцінити стан дров, коли переносите або розколюєте їх. У сухого поліна деревина щільна. Якщо вона прогинається під час натискання, кришиться в руках або розпадається на дрібні шматочки, це означає, що руйнування вже серйозне.

На вогкість вказують пліснява, м’які ділянки та затхлий запах. Невеликі отвори на поверхні залишають комахи, які пошкоджують деревину. Невелику вагу поліна оцінюйте разом з іншими ознаками: під час висихання дерево природним чином стає легшим, а щільність у різних порід відрізняється.

У трухлявій деревині на той самий об’єм припадає менше горючої речовини. Тому кошик таких дров дасть менше тепла, ніж кошик здорових. Вологі поліна важко розпалити: частина енергії йде на випаровування води, під час горіння утворюється багато диму та відкладень у димоході.

Огляньте поліна перед розпалюванням, щоб вчасно помітити пошкоджену деревину/Фото: ШІ

Як захистити запас у дровітні

Дрова потрібно зберігати в сухому, провітрюваному та захищеному від опадів місці. Видання nowoczesne-domki.pl рекомендує піднімати поліна щонайменше на 10 см над землею – наприклад, укладати на піддони або ґратчасту основу. Так нижні ряди не вбиратимуть вологу з ґрунту.

Дах має відводити дощову воду вбік, а з боків потрібно залишити місце для доступу повітря. Не обгортайте всю дровітню плівкою: вона затримує вологу та заважає деревині сохнути. Щілини між дошками дровітні допомагають повітрю циркулювати.

Спочатку використовуйте старі запаси, а нові поліна складайте за ними. Позначайте партії роком заготівлі, щоб деревина не лежала кілька сезонів поспіль. Під час перекладання відразу відкладайте намоклі, запліснявілі та трухляві поліна.

Зберігання дров під дахом допомагає захистити їх від вологи/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", допомогу на опалення твердим паливом можуть отримати домогосподарства, які не використовують для індивідуального опалення централізоване опалення, природний газ чи електроенергію. Мінімальна норма палива для отримання субсидії – 2 тонни на домогосподарство.