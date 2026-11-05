Дрова тоже имеют срок годности: сколько лет их можно хранить

Защитить запасы помогает проветривание и правильная укладка

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Дрова для печи или камина рекомендуют использовать в течение 4–5 лет после заготовки. Даже под крышей они со временем теряют качество, если намокают и начинают гнить. Срок хранения зависит от породы древесины, качества просушки и условий в дровнике.

Рекомендацию использовать запас в эти сроки приводит dom.wp.pl. При слишком долгом хранении поленья хуже отдают тепло, становятся хрупкими и трухлявыми.

От чего зависит срок хранения дров

Единого срока, после которого любые дрова становятся непригодными, нет. Сухие поленья, защищенные от осадков, могут храниться много лет. Главная причина порчи – влага: она создает условия для развития грибков, разрушающих древесину.

Срок хранения зависит и от породы дерева. Дуб и робиния обычно дольше сохнут и лучше переносят многолетнее хранение. Сосна и ель быстрее теряют влагу, но легче впитывают ее обратно из воздуха.

Перед использованием дровам тоже нужно просохнуть. Ели обычно требуется около года, большинству лиственных пород – до двух лет. Для эффективного горения влажность дров должна быть ниже 20%, а в свежесрубленных поленьях может содержаться около 60% воды.

Чтобы дрова не теряли качество, храните их в сухом и проветриваемом месте/Фото: ИИ

Как распознать испорченные поленья

Удобнее всего оценить состояние дров, когда переносите или раскалываете их. У сухого полена древесина плотная. Если она проминается при нажатии, крошится в руках или распадается на мелкие кусочки, значит, разрушение уже серьезное.

На сырость указывают плесень, мягкие участки и затхлый запах. Небольшие отверстия на поверхности оставляют насекомые, повреждающие древесину. Низкий вес полена оценивайте вместе с другими признаками: при высыхании дерево естественным образом становится легче, а плотность у разных пород отличается.

В трухлявой древесине на тот же объем приходится меньше горючего вещества. Поэтому корзина таких дров даст меньше тепла, чем корзина здоровых. Влажные поленья трудно разжечь: часть энергии уходит на испарение воды, при горении образуется много дыма и отложений в дымоходе.

Осмотрите поленья перед растопкой, чтобы вовремя заметить поврежденную древесину/Фото: ИИ

Как защитить запас в дровнике

Дрова нужно хранить в сухом, проветриваемом и защищенном от осадков месте. Издание nowoczesne-domki.pl рекомендует поднимать поленья минимум на 10 см над землей – например, укладывать на поддоны или решетчатое основание. Так нижние ряды не будут впитывать влагу из почвы.

Крыша должна отводить дождевую воду в сторону, а по бокам нужно оставить место для доступа воздуха. Не оборачивайте всю поленницу пленкой: она задерживает влагу и мешает древесине сохнуть. Щели между досками дровника помогают воздуху циркулировать.

Сначала расходуйте старые запасы, а новые поленья складывайте за ними. Отмечайте партии годом заготовки, чтобы древесина не лежала несколько сезонов подряд. Во время перекладки сразу откладывайте размокшие, заплесневевшие и трухлявые поленья.

Хранение дров под крышей помогает защитить их от влаги/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", помощь на отопление твердым топливом могут получить домохозяйства, которые не используют для индивидуального обогрева централизованное отопление, природный газ или электроэнергию. Минимальная норма топлива для получения субсидии – 2 тонны на домохозяйство.