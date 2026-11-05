Дрова тоже имеют срок годности: сколько лет их можно хранить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Защитить запасы помогает проветривание и правильная укладка
Дрова для печи или камина рекомендуют использовать в течение 4–5 лет после заготовки. Даже под крышей они со временем теряют качество, если намокают и начинают гнить. Срок хранения зависит от породы древесины, качества просушки и условий в дровнике.
Рекомендацию использовать запас в эти сроки приводит dom.wp.pl. При слишком долгом хранении поленья хуже отдают тепло, становятся хрупкими и трухлявыми.
От чего зависит срок хранения дров
Единого срока, после которого любые дрова становятся непригодными, нет. Сухие поленья, защищенные от осадков, могут храниться много лет. Главная причина порчи – влага: она создает условия для развития грибков, разрушающих древесину.
Срок хранения зависит и от породы дерева. Дуб и робиния обычно дольше сохнут и лучше переносят многолетнее хранение. Сосна и ель быстрее теряют влагу, но легче впитывают ее обратно из воздуха.
Перед использованием дровам тоже нужно просохнуть. Ели обычно требуется около года, большинству лиственных пород – до двух лет. Для эффективного горения влажность дров должна быть ниже 20%, а в свежесрубленных поленьях может содержаться около 60% воды.
Как распознать испорченные поленья
Удобнее всего оценить состояние дров, когда переносите или раскалываете их. У сухого полена древесина плотная. Если она проминается при нажатии, крошится в руках или распадается на мелкие кусочки, значит, разрушение уже серьезное.
На сырость указывают плесень, мягкие участки и затхлый запах. Небольшие отверстия на поверхности оставляют насекомые, повреждающие древесину. Низкий вес полена оценивайте вместе с другими признаками: при высыхании дерево естественным образом становится легче, а плотность у разных пород отличается.
В трухлявой древесине на тот же объем приходится меньше горючего вещества. Поэтому корзина таких дров даст меньше тепла, чем корзина здоровых. Влажные поленья трудно разжечь: часть энергии уходит на испарение воды, при горении образуется много дыма и отложений в дымоходе.
Как защитить запас в дровнике
Дрова нужно хранить в сухом, проветриваемом и защищенном от осадков месте. Издание nowoczesne-domki.pl рекомендует поднимать поленья минимум на 10 см над землей – например, укладывать на поддоны или решетчатое основание. Так нижние ряды не будут впитывать влагу из почвы.
Крыша должна отводить дождевую воду в сторону, а по бокам нужно оставить место для доступа воздуха. Не оборачивайте всю поленницу пленкой: она задерживает влагу и мешает древесине сохнуть. Щели между досками дровника помогают воздуху циркулировать.
Сначала расходуйте старые запасы, а новые поленья складывайте за ними. Отмечайте партии годом заготовки, чтобы древесина не лежала несколько сезонов подряд. Во время перекладки сразу откладывайте размокшие, заплесневевшие и трухлявые поленья.
Как сообщал "Телеграф", помощь на отопление твердым топливом могут получить домохозяйства, которые не используют для индивидуального обогрева централизованное отопление, природный газ или электроэнергию. Минимальная норма топлива для получения субсидии – 2 тонны на домохозяйство.