Дрова чи газ: чим вигідніше опалювати будинок цієї зими

Експерт прояснив ситуацію

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Дрова – найдешевший варіант опалення невеликого приватного будинку, особливо якщо заготовляти їх самостійно. Однак у разі купівлі витрати залежать не лише від обсягу: мають значення порода дерева, час заготівлі, продавець і вартість доставки.

Саме доставка зараз обходиться дорожче за саме тверде паливо. Про це в коментарі УНІАН розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Скільки коштує машина дров на зиму

Машина дров об’ємом 5 кубометрів обійдеться приблизно у 12–15 тисяч гривень. За словами експерта, такого обсягу може вистачити, щоб перезимувати в невеликому приватному будинку.

Окрема стаття витрат – перевезення палива до будинку. Саме на це Попенко звертає особливу увагу, оцінюючи вартість зимового запасу.

"Зараз доставка коштує більше, ніж самі дрова", – сказав Попенко.

Які породи дорожчі та коли вигідніше купувати

Найвища теплотворність – у твердих листяних порід: дуба, граба й акації. Вони ж найдорожчі. Дешевші варіанти – сосна, вільха й осика. Тому однаковий обсяг деревини різних порід коштуватиме по-різному.

"Тому тут питання в тому, коли ви купуєте дрова і як заготовляєте їх у селі. Якщо заготовляєте їх улітку, то, звісно, це буде набагато дешевше", – пояснив експерт.

Зменшити витрати допомагає і самостійна заготівля. У жителів приватного сектору частина палива залишається після догляду за садом – наприклад, обрізані гілки. За його словами, такий запас робить опалення дровами особливо доступним.

Скільки коштуватиме опалення газом

Для порівняння Попенко навів розрахунок опалення газом будинку площею 80 квадратних метрів. Середні витрати становлять 50 гривень за квадратний метр, або близько 4000 гривень на місяць. Водночас рахувати лише грудень, січень і лютий недостатньо: опалення потрібне також у другій половині жовтня, у листопаді й щонайменше половину березня.

"Фактично п’ять місяців опалювального сезону, по 4000 на місяць, обійдуться у 20 000 гривень за умови постійного проживання", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Перехід на пелети потребує окремих витрат на обладнання: якісний напівавтоматичний котел із підключенням до інтернету й автоматичною подачею коштує від 150 000 до 250 000 гривень. Експерт не радить покладатися лише на електричні обігрівачі через ситуацію в енергосистемі.

Чим опалювати вигідніше/Інфографіка ШІ

Продаж дров стрімко зростає в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", підготовлені до топлення дрова з горобини коштують дешевше за дорогі породи, тому можуть стати доступною альтернативою для приватного будинку. Однак під час вибору важливо враховувати не лише породу й ціну: сира деревина довго сохне, а добре висушені дрова дають більше тепла.