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Не кладіть ці дрова в піч: від них мало тепла, а димохід забивається

Автор
Наталя Граковська
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Не всі дрова підходять для опалення
Не всі дрова підходять для опалення. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Помилки під час розпалювання можуть дорого коштувати

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Дрова, заготовлені для опалення будинку, можуть здаватися сухими, хоча всередині в них усе ще багато вологи. Хороші дрова горять жарко, чисто й довго. Погані залишать вас мерзнути в задимленій кімнаті, а то й заб’ють димохід небезпечним креозотом.

Неважливо, опалюєте ви весь будинок чи хочете створити затишну атмосферу на вечір: дрова потрібно вибирати правильно. Розповідаємо, на що звернути увагу.

Які дрова дають більше тепла

Деревина горить найефективніше за вологості 20% або нижче. Для печі вибирайте сухі, витримані дрова: вони дають гарячіше полум’я і менше диму. Перевірити вологість допоможе вологомір.

Якщо вологоміра немає, скористайтеся перевіреним роками народним способом: ударте два поліна одне об одне. Суха деревина видасть різкий "дзвін", волога – глухий "тук". Огляньте й самі поліна: на торцях висушеної деревини часто з’являються тріщини, а кора може відшаровуватися.

Свіжозрубаним дровам потрібен час, щоб висохнути. Хвойні породи сушать не менше 6 місяців, листяні – 12 місяців.

Які дрова вибрати для опалення

Для зимового опалення краще підходять листяні породи. Вони щільніші, а отже, в одному поліні міститься більше потенційної енергії, ніж у хвойному, зазначає Acleanerchimney. Листяні дрова горять повільніше й жаркіше, залишаючи шар вуглин, який довго зберігає тепло.

  • Дуб: вважається найкращими універсальними дровами. Горить жарко й повільно, але довго сохне – часто 1–2 роки.
  • Ясен: горить рівно й жарко. У ньому мало вологи, а розколоти його легше, ніж дуб.
  • Клен: добре віддає тепло й приємно пахне.
  • Бук: дає багато тепла, але довго сохне.
Правильно вибрані дрова допоможуть підтримувати тепло в будинку. Фото згенероване ШІ

Які дрова краще не використовувати

Свіжозрубана й погано висушена деревина не дасть хорошого вогню і тепла. Під час горіння вологих дров утворюється багато диму, а в димоході накопичується креозот. Це серйозна пожежна небезпека.

Для опалення будинку краще не вибирати хвойні породи. Вони добре підходять для розпалювання, оскільки легко займаються, але горять дуже швидко й часто містять багато смоли. Через це утворюється більше креозоту.

Не спалюйте в печі старі меблі й фарбовану деревину: під час горіння вони виділяють токсичні речовини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим вигідніше опалювати будинок цієї зими – дровами чи газом.

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#Опалення #Дрова #Лайфхак