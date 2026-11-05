Слідом за скумбрією: вже незабаром в магазинах здорожчає ця популярна риба

Дефіцит сировини для кормів, дорожче пальне та складніша логістика підвищують витрати на вирощування й доставку риби

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На тлі подорожчання скумбрії в Україні рибна галузь попереджає про нову хвилю зростання цін на лосося найближчими місяцями. Виробництво кормів дорожчає через брак морської сировини, а перевезення й зберігання риби потребують дедалі більших витрат.

Про попередження Польської асоціації переробників риби пише portalspozywczy.pl.

Виробники рибних кормів конкурують за обмежені ресурси, тоді як аквакультура вже забезпечує понад половину світового виробництва риби та морепродуктів.

Скумбрія в Україні вже зросла в ціні

За даними, оновленими 5 листопада 2026 року, індекс споживчих цін на скумбрію в листопаді становив 108,00%: середня вартість зросла на 8,00% порівняно з попереднім місяцем. У жовтні цей індекс становив 113,19% відносно вересня.

Економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пов’язує подорожчання риби в Україні насамперед з імпортною залежністю. На кінцеву вартість впливають курс валюти, пальне та доставка, адже більшість риби на українському ринку завозять з-за кордону.

"Логістика різко зросла у ціні через здорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також падіння гривні до долара", – пояснив Олег Пендзин.

За його словами, основний обсяг імпорту становить продукція глибокої заморозки. Для її перевезення потрібні спеціальні рефрижератори, що додає витрат на підтримання температури. Ціни також залежать від відстані до кордону та купівельної спроможності населення.

Подорожчання скумбрії відображає зростання витрат на рибному ринку України Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому дорожчають корми для лосося

Обсяги морського вилову роками залишаються відносно стабільними, а попит на сировину для кормів зростає разом із рибництвом. Швидко наростити пропозицію складно: доступні ресурси вже значною мірою використовують. Ситуацію погіршує Ель-Ніньйо – потепління вод у східній частині Тихого океану, яке змінює розподіл риби та ускладнює вилов біля берегів Південної Америки.

Особливо вразливі Перу та Чилі – важливі постачальники сировини для кормів вирощуваного лосося. За перші сім місяців 2026 року виробництво рибного борошна скоротилося на 49% проти відповідного періоду попереднього року, а рибного жиру – на 30%. Під загрозою також наступний сезон вилову анчоуса, який використовують у кормах.

За наведеними галуззю даними, рибний жир подорожчав із приблизно 1500–1750 євро до близько 6500 євро за тонну. У травні 2026 року експортна ціна високоякісного рибного борошна з Перу сягала приблизно 2500 доларів за тонну проти близько 1400 доларів роком раніше. Для господарств це означає зростання одного з основних складників собівартості – корму.

Дефіцит морської сировини підвищує собівартість кормів для вирощуваного лосося Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Це не ситуація, коли один інгредієнт дорожчає кілька місяців, а потім усе повертається до норми. Ми маємо справу з обмеженою пропозицією морської сировини, зростанням попиту та дедалі більшими коливаннями її доступності. Ель-Ніньйо додатково посилює проблему, яка має значно глибші причини", – сказала директорка Польської асоціації переробників риби Арлетта Вендерліх.

Доставка й охолодження додають витрат

Обмеження на головних транспортних маршрутах, зокрема в Суецькому каналі, подовжують шлях постачання та підвищують вартість логістики. На витрати виробників і переробників також тиснуть ціни на пальне, енергію, пакування, охолодження та заморожування.

Виробники кормів шукають заміну традиційним інгредієнтам, однак багато альтернатив коштують значно дорожче. Галузь розширює набір сировини, щоб менше залежати від окремих джерел постачання, але це потребує часу й інвестицій. За оцінкою Польської асоціації переробників риби, подальше зростання витрат позначиться на магазинних цінах, особливо на ринку лосося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як вимочування змінює смак пересоленої риби.