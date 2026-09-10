Скумбрія стала розкішшю? Які продукти зникли з кошика українців через подорожчання

Ці продукти ще недавно купували регулярно

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Подорожчання продуктів змушує частину українців переглядати свій звичний продуктовий кошик. Деякі товари, які раніше регулярно купували, тепер опиняються на столі значно рідше.

Про це свідчить опитування "Телеграфа" серед читачів у Facebook. Редакція запитала: "Який продукт ви купували регулярно, але через подорожчання тепер майже не берете?"

Найчастіше згадували рибу

Однією з найпомітніших категорій у коментарях стала риба. Читачі окремо називали скумбрію, копчену скумбрію та всі види морської риби.

Зокрема, відповіді звучали так:

"Копчену скумбрію";

"Скумбрія";

"Всі види морської риби";

"Рибу".

Окремо читачі згадали мідії та морський коктейль — ці продукти також, за їхніми словами, стали менш доступними для регулярної покупки.

"Мідії та морський коктейль"

М'ясо та молочні продукти

Серед відповідей були й продукти, які традиційно є частиною щоденного або регулярного раціону. Читачі називали куряче філе, м'ясо, сир, сметану та йогурт.

Один із коментарів містив одразу кілька категорій:

"М'ясо, рибу, сир".

Ще одна читачка назвала куряче філе:

"Куряче філе"

Молочні продукти також потрапили до відповідей:

"Сир, сметана, йогурт".

Хтось відмовився навіть від хліба

Серед відповідей кілька разів зустрічався і хліб:

"Хліб"

Ця відповідь показує, що читачі переглядають не лише покупки дорожчих продуктів, а й звичний продуктовий кошик.

Не всі скоротили покупки

Водночас частина учасників опитування заявила, що не має продуктів, від яких довелося б відмовитися через подорожчання.

Одна із читачок написала:

"Нема такого продукту. Як купували що хотіли, то і купуємо. Все є".

Інша відповідь була більш категоричною:

"Нічого з того, без чого не можна було б обійтися".

Таким чином, серед відповідей читачів "Телеграфа" найчастіше фігурувала риба, особливо скумбрія. Водночас у коментарях згадували м'ясо, куряче філе, сир, молочні продукти, морепродукти та хліб — але були й ті, хто не помітив необхідності скорочувати звичні покупки.

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