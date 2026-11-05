Вслед за скумбрией: уже скоро в магазинах подорожает эта популярная рыба

Дефицит сырья для кормов, более дорогое топливо и более сложная логистика повышают расходы на выращивание и доставку рыбы

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На фоне подорожания скумбрии в Украине рыбная отрасль предупреждает о новой волне роста цен на лосося в ближайшие месяцы. Производство кормов дорожает из-за нехватки морского сырья, а перевозка и хранение рыбы требуют все больших затрат.

О предупреждении Польской ассоциации переработчиков рыбы пишет portalspozywczy.pl.

Производители кормов для рыб конкурируют за ограниченные ресурсы, тогда как аквакультура уже обеспечивает более половины мирового производства рыбы и морепродуктов.

Скумбрия в Украине уже подорожала

По данным, обновленным 5 ноября 2026 года, индекс потребительских цен на скумбрию в ноябре составил 108,00%: средняя стоимость выросла на 8,00% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре этот индекс составил 113,19% относительно сентября.

Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает подорожание рыбы в Украине прежде всего с зависимостью от импорта. На конечную стоимость влияют курс валюты, топливо и доставка, поскольку большую часть рыбы на украинский рынок завозят из-за рубежа.

"Логистика резко подорожала из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, а также падения гривны по отношению к доллару", – объяснил Олег Пендзин.

По его словам, основной объем импорта составляет продукция глубокой заморозки. Для ее перевозки нужны специальные рефрижераторы, что увеличивает расходы на поддержание температуры. Цены также зависят от расстояния до границы и покупательной способности населения.

Подорожание скумбрии отражает рост расходов на рыбном рынке Украины Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему дорожают корма для лосося

Объемы морского вылова годами остаются относительно стабильными, а спрос на сырье для кормов растет вместе с рыбоводством. Быстро нарастить предложение сложно: доступные ресурсы уже в значительной степени используют. Ситуацию ухудшает Эль-Ниньо – потепление вод в восточной части Тихого океана, которое меняет распределение рыбы и затрудняет вылов у берегов Южной Америки.

Особенно уязвимы Перу и Чили – важные поставщики сырья для кормов выращиваемого лосося. За первые семь месяцев 2026 года производство рыбной муки сократилось на 49% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а рыбьего жира – на 30%. Под угрозой также следующий сезон вылова анчоуса, которого используют в кормах.

Согласно приведенным отраслью данным, рыбий жир подорожал примерно с 1500–1750 евро до около 6500 евро за тонну. В мае 2026 года экспортная цена высококачественной рыбной муки из Перу достигала примерно 2500 долларов за тонну против около 1400 долларов годом ранее. Для хозяйств это означает рост стоимости одного из основных компонентов себестоимости – корма.

Дефицит морского сырья повышает себестоимость кормов для выращиваемого лосося Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Это не ситуация, когда один ингредиент дорожает несколько месяцев, а затем все возвращается к норме. Мы имеем дело с ограниченным предложением морского сырья, ростом спроса и все большими колебаниями его доступности. Эль-Ниньо дополнительно усугубляет проблему, у которой гораздо более глубокие причины", – сказала директор Польской ассоциации переработчиков рыбы Арлетта Вендерлих.

Доставка и охлаждение увеличивают расходы

Ограничения на главных транспортных маршрутах, в частности в Суэцком канале, удлиняют путь поставки и повышают стоимость логистики. На расходы производителей и переработчиков также давят цены на топливо, энергию, упаковку, охлаждение и замораживание.

Производители кормов ищут замену традиционным ингредиентам, однако многие альтернативы стоят значительно дороже. Отрасль расширяет набор сырья, чтобы меньше зависеть от отдельных источников поставок, но это требует времени и инвестиций. По оценке Польской ассоциации переработчиков рыбы, дальнейший рост затрат отразится на магазинных ценах, особенно на рынке лосося.

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