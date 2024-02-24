Наслідки США не сподобаються: голова МЗС Польщі пояснив, чому Конгрес повинен схвалити допомогу Україні

США ризикують втратити свій статус лідера, а союзники будуть сильно розчаровані американською безсилістю

Конгрес США повинен терміново схвалити допомогу Україні, тому що в іншому випадку це погано скінчиться для американської ролі лідера цивілізованого світу. Союзники не тільки будуть тотально розчаровані у Сполучених Штатах, але й почнуть створення власної ядерної зброї.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю виданню Bloomberg. Він припустив, що це не ті наслідки, які сподобалися б Сполученим Штатам.

"Якщо допомога не буде надана, союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Вашингтон може бути не в змозі допомогти… Це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу. Країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки програм ядерної зброї", – зазначив він.

Тим часом у п’ятницю, 23 лютого, президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд доларів Україні. Він наголосив на тому, що 24 лютого буде друга річниця повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що нещодавно Сенат прийняв пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон не поставив пакет на голосування. Він розпустив Палату представників на канікули до кінця лютого, проігнорувавши необхідність проголосувати за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Після цього Байден жорстко висловився з приводу затягування допомоги Україні. Він зазначив, що якщо Конгрес США не підтримає виділення додаткового фінансування для України, то це може мати тяжкі наслідки.