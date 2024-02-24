Последствия США не понравятся: глава МИД Польши объяснил, почему Конгресс должен одобрить помощь Украине

США рискуют потерять свой статус лидера, а союзники будут сильно разочарованы американской бессилием

Конгресс США должен срочно одобрить помощь Украине, потому что в противном случае это плохо кончится для американской роли лидера цивилизованного мира. Союзники не только будут тотально разочарованы в Соединенных Штатах, но и начнут создание собственного ядерного оружия.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bloomberg. Он предположил, что это не те последствия, которые бы понравились Соединенным Штатам.

"Если помощь не будет оказана, союзники США будут разочарованы и поймут, что Вашингтон может быть не в состоянии помочь… Это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру. Страны станут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки программ ядерного оружия", – отметил он.

Между тем, в пятницу, 23 февраля, президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд долларов Украине. Он отметил, что 24 февраля будет вторая годовщина полномасштабного вторжения.

Напомним, что недавно Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не поставил пакет на голосование. Он распустил Палату представителей на каникулы до конца февраля, проигнорировав необходимость проголосовать за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

После этого Байден жестко высказался о затягивании помощи Украине. Он отметил, что если Конгресс США не поддержит выделение дополнительного финансирования для Украины, то это может иметь тяжелые последствия.