Ви розлютите Зелену Змію: що не можна ставити на новорічний стіл 2024

Від деяких страв краще відмовитися цього року

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка символізує мудрість, гармонію та витонченість. Відповідно, меню для новорічного столу повинно бути ретельно підібраним, щоб задобрити символ року.

Обираючи страви для святкового столу, дотримуйтеся цих порад, щоб зустріти Новий рік 2025 із затишком, радістю та гармонією. Про це інформує "Телеграф".

Що можна поставити на новорічний стіл

Риба — особливий фаворит року Змії. Готуйте легкі страви з лосося, тріски чи форелі. Їх можна запікати, готувати на пару або подавати з овочами. Морепродукти, як-от креветки чи кальмари, теж стануть чудовим вибором.

Оскільки змії подобається простота, такої концепції треба дотримуватися у святкових стравах. Ідеально підійдуть страви з овочів, легкого м’яса та риби.

Страви варто прикрашати натуральними кольорами: зеленню, овочами або фруктами. Це притягне удачу. Страви можна прикрасити ківі, лаймом, мандаринами чи полуницею.

Яблука, мандарини, апельсини символізують процвітання та радість. Медові торти, печиво чи фруктові нарізки — символи достатку.

Що не можна ставити на новорічний стіл

Жирні та важкі страви

Символ року не оцінить страв із великою кількістю жиру, спецій і калорій. Жирне м’ясо, смажені страви та страви з важкими соусами, такими як майонез чи барбекю, краще замінити легшими альтернативами, наприклад, стравами з курки чи риби, приготованими на пару або запеченими з травами.

Напівфабрикати та заморожені продукти

Змія асоціюється з природністю, тому заморожені продукти, напівфабрикати та їжа з консервантами не підходять для святкового столу. Краще готувати страви з натуральних і свіжих інгредієнтів, вкладаючи в процес тепло та старання.

М’ясо "конкурентів" змії

Уникайте страв із кролика, кабана чи інших видів дичини, які можуть бути сприйняті як конкуренти змії. Замість цього обирайте легкі м’ясні страви або більше зосередьтесь на рибних і овочевих стравах.

Надмірно солодкі десерти

Символ року не прихильний до дуже солодких десертів, зокрема тортів із жирними кремами. Замість цього краще подавати легкі фруктові салати, муси чи желе.

Бобові культури

Бобові (квасоля, горох тощо) краще не включати в меню, оскільки вони викликають важкість і здуття, що не відповідає витонченій натурі Змії.

Як задобрити Зелену Змію?

Окрім правильного меню, прикрасьте стіл у зелено-золотистих тонах, додайте натуральні елементи декору, такі як свічки, живі рослини або композиції з ялинових гілок. Подавайте страви на елегантному посуді, щоб підкреслити гармонію та витонченість свята.

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