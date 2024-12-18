Ніби небо прорвало. Росію підтоплює через зливи, Сочі вже частково під водою (відео)

У місті вже є проблеми з опаленням та електрикою, кажуть місцеві

Минулої ночі у місті Сочі сталася масштабна повінь через потужні зливи. Стихія спричинила значні пошкодження в декількох районах міста.

За інформацією місцевих служб з надзвичайних ситуацій, рівень води у річці Херота перевищив небезпечну позначку. Внаслідок цього було підтоплено прилеглі території, зокрема вулиці Петрозаводська та Дачна. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вода потрапила всередину приміщень, сягнувши п'яти сантиметрів. Прибудинкові території також опинилися під водою. Крім того, є інформація про те, що траса Адлер — Сочі в одній з ділянок не проїзна через затоплення. Кажуть, що є перебої зі світлом та опаленням.

У районі Сиріус величезні хвилі затопили набережну, перетворивши її на суцільну водойму. Місцеві мешканці розповідають також про затоплені автостоянки.

Рятувальники провели екстрене оповіщення населення о 23:10 через систему "Марс-Арсенал". Станом на ранок рівень води залишається високим.

Станом на ранок зареєстровано підтоплення низовинних ділянок та прибудинкових територій. Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок сюрпризів погоди наразі немає.

Також раніше "Телеграф" писав, що матінка-природа кармічно попрацювала в Росії. Там у травні був то потоп, то снігопад. Подекуди вже почались перебої з електропостачанням