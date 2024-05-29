Унікальний суд над Путіним може початися цього року — нардеп

Російська "еліта" має зрозуміти, що вона не захищена Путіним, бомбами, ракетами чи ядерною зброєю

Вже два роки триває процес створення спеціального трибуналу для політичного і військового керівництва Росії . Попри заяви світових лідерів, що РФ має відповісти за злочин агресії проти України, на практиці рішення приймається довго.

Тривалий час точились дискусії щодо формату такого суду. Міжнародним партнерам була до вподоби ідея гібридного трибуналу — судовий процес в рамках українського законодавства, але із залученням міжнародних експертів. Але такий формат вимагає змін у Конституції, що неможливо під час війни.

Депутат від фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов в інтерв’ю "Телеграфу" стверджує, що Україні вдалося дотиснути. І гібридний трибунал вже не стоїть на порядку денному.

В пріоритеті залишається формат трибуналу на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН. За словами Маслова, там поки нема бажаних результатів через політику. Тому на допомогу Україні прийшла Рада Європи.

"Ідея гібридного трибуналу не є прийнятною для України"

— Наприкінці квітня Комітет міністрів Ради Європи (РЄ) ухвалив рішення про підготовку документів для сприяння консультації в Core Group та підготовки потенційного проєкту угоди України з Радою Європи щодо створення спеціального трибуналу. Роз'ясніть, що мається на увазі.

— Це один із важливих документів, прийнятих на підтримку як самої ідеї створення трибуналу, так і власне його юрисдикції, компетенції, необхідності. Я завжди кажу, що Комітету міністрів РЄ точно є чим займатися. І просто так доручення генеральному секретарю РЄ не дають. Це означає, що є певна політична воля всередині Ради як інституції на створення цього трибуналу. Тому для нас це, звісно, важливо.

Денис Маслов: "Притягнути винних осіб у Російській Федерації за злочин агресії можна лише шляхом створення спеціального трибуналу"

Станом на сьогодні ми пройшли шлях від ідеї необхідності трибуналу до того, що маємо вже і політичну, і певну організаційну підтримку його створення. Вдається поступово переконувати багато країн світу. В першу чергу, звісно, провідні країни — США, Велику Британію, країни Європейського союзу. Але для нас важливими є й Латинська Америка, країни Глобального Півдня, країни Сходу.

І це рішення Комітету міністрів Ради Європи говорить про те, що на сьогодні вже є ініціатива на рівні підготовки документів для створення трибуналу. Його буде створено. Це важливий крок, але він є лише одним із варіантів створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

— Ви маєте на увазі, спецтрибунал за рішенням Генасамблеї ООН?

— Так. На столі ми маємо різні пропозиції щодо створення трибуналу. Тому є сенс попрацювати над пропозицією, яка, власне, надійшла від Ради Європи.

Її опрацювання зараз відбувається в межах так званої Core Group, куди входять представники 40 країн і декількох міжнародних організацій. Вона покликана узгодити документальні основи створення трибуналу, його майбутній статут.

Але, я наголошую, пропозиція Ради Європи — це одна з ідей.

— Ми хочемо створити два трибунали?

— Ні. Трибунал буде один, коли форма трибуналу, його юрисдикція буде влаштовувати в першу чергу Україну і також світову спільноту, інші країни, які нас підтримують.

— Тобто варіант від Ради Європи Україну влаштовує?

— Це один із варіантів, над яким варто працювати. Я не можу сказати, що станом на сьогодні це є кінцевий чи оптимальний варіант. Це одна з можливих пропозицій. Вона не є поганою.

Наприклад, на попередніх стадіях від міжнародних партнерів була ідея створення гібридного трибуналу. Тобто пропонували в українській судовій системі створити окрему судову інституцію, яка б заповнювалася іноземними суддями для того, щоб до неї була довіра. Ми одразу казали нашим партнерам, що ця ідея не є прийнятною для України через низку причин. Тоді багато хто казав, що це найкраще і єдине рішення, яке може бути, бо по-іншому не створити трибунал. Ми продовжували наполягати на своєму, що це має бути або за рішенням Генеральної Асамблеї ООН, або на підставі багатосторонньої угоди. І має бути вирішено в тому числі питання імунітету так званої "трійки".

— Гібридний варіант трибуналу вже не на порядку денному?

— Моя особиста думка, і це підтверджують останні інформаційні повідомлення, що гібридна модель зараз точно не є робочою.

"ООН не зможе вдати, що нічого не відбулось"

— Повертаючись до питання з приводу Генасамблеї ООН і трибуналу на цьому майданчику. Наскільки у нас є шанси?

— Я вважаю справедливим і правильним, якщо Генасамблея ООН своїм рішенням підтримала б юрисдикцію і створення трибуналу. Ми маємо рішення ООН, де зазначено про необхідність відповідальності за злочини, які вчиняють під час агресії Російської Федерації проти України. Бажано, щоб було рішення і на підтримку трибуналу.

Якби станом на сьогодні у необхідної кількості країн була політична воля підтримати створення трибуналу, я думаю, що резолюція щодо цього могла бути винесена. Враховуючи різні геополітичні цілі, економічні інтереси й багато всього іншого, майданчик ООН перетворюється на дуже складну ілюстрацію різних світових трендів, інтересів, груп. Де, на жаль, далеко не завжди переважають раціональність й інтереси всього людства. Дуже часто там переважає політика.

— Рішення Ради Європи має якось позитивно вплинути на ООН?

— Якщо це буде створення трибуналу на підставі багатосторонньої угоди, наприклад, відкритої для підписання іншими країнами. Або якщо такий трибунал буде утворений на підставі угоди між Радою Європи і Україною, і до нього приєднаються ще й інші країни, які визнають юрисдикцію і легітимність такого трибуналу, погодяться виконувати рішення такого трибуналу, то цього буде достатньо для його створення. Щоб притягати до відповідальності російських злочинців, які планували, готували і вчиняли, власне, злочин агресії. А це мова не тільки про Путіна, це про генералів, командирів, політичного керівництва тощо.

Але, знову виключно моя особиста думка, якщо трибунал буде створено, ООН не зможе вдати, що нічого не відбулось.

Як подолати міжнародний імунітет російської "трійки"

— Ви вже згадали про "трійку" — це президент, прем'єр і міністр закордонних справ Росії, які підпадають під міжнародний імунітет на час виконання повноважень. Якщо трибунал запрацює, то цей імунітет також на них будете розповсюджуватись?

— Не зовсім так. Дійсно, у цих трьох осіб є так званий персональний імунітет, доки вони перебувають на своїх посадах. Але, наприклад, вони не мають імунітету перед Міжнародним кримінальним судом (МКС). Тому видано ордер на арешт Путіна.

Натомість спеціальний трибунал має покрити прогалину МКС, оскільки станом на зараз цей суд не має юрисдикції розслідувати та притягати до відповідальності посадових осіб РФ за злочин агресії. Бо Російська Федерація не є ратифікантом Римського статуту.

Є два шляхи: або країна є ратифікантом Статуту, або Рада Безпеки ООН передає злочин агресії на розгляд до МКС. В Раді Безпеки ООН Росія продовжує бути постійним членом. Цілком очевидно, що будь-які спроби там Росія заблокує. Якщо цього не зробить Росія, то може заблокувати інший постійний член Радбезу.

Тому, я вважаю, що на сьогодні притягнути винних осіб у Російській Федерації за злочин агресії можна лише шляхом створення спеціального трибуналу.

І питання імунітету – це питання статуту такого трибуналу. Якщо це питання буде вирішено в статуті, якщо країни, які підпишуться і стануть учасниками такого трибуналу, погодяться виконувати його рішення, тоді імунітету у "трійки" не буде. Саме за це ми й боремось зараз.

— Шанси великі?

— Я не люблю давати прогнози в тих речах, які не залежать від мене. Це залежить від політичної волі України та політичної волі багатьох інших світових гравців — США, країн Європейського союзу, інших країн, які мають погодити це між собою.

"Не будемо чекати закінчення війни"

— Наскільки на процес узгодження трибуналу впливає ситуація на фронті? Я маю на увазі, коли Росія йде знову в наступ на українські території, то це змушує наших партнерів лякатися чи діяти швидше і ухвалювати рішення на користь України?

— Чесно кажучи, я не бачу прямої кореляції між змінами на фронті та питанням створення трибуналу. Але якби завтра Росія зазнала поразки, то повірте, в той же день всі міжнародні партнери виявили б готовність до створення трибуналу.

В цілому необхідно розуміти одну просту річ. Чому цей трибунал може бути унікальним? Всі трибунали, створювали над переможеною стороною. Коли агресор вже покараний в першу чергу на полі бою, тоді відбувався юридичний процес.

Ми ж не хочемо, не можемо і не будемо чекати закінчення війни. Ми цей трибунал хочемо створити ще під час війни. І це, на мою думку, стане одним із елементів деструктивних процесів всередині РФ. Коли їх посадовці почнуть отримувати ще більше ордерів на арешт, коли когось за ордером затримують у якійсь країні. Це покаже внутрішній російській еліті, що вони не захищені Путіним, бомбами, ракетами, ядерною зброєю і таке інше. І це покаже силу міжнародного права.

— Але ж ми не хочемо заочного трибуналу над Путіним. Він має бути на лаві підсудних?

— Це ідеальна картинка для трибуналу. Та необхідно розуміти, що це предмет домовленостей в статуті майбутнього трибуналу. Те, над чим має працювати й працює Core Group. Моя думка — це може бути трибунал за процедурою "in absentia" (заслуховування кримінальної справи у суді за відсутності підсудного).

Звісно, ми чули від кремлівських представників, що цей трибунал не є серйозним. Проте насправді це не так. Ми чудово розуміємо, скільки вони намагалися продавити своїх агентів у МКС, щоб впливати на ці процеси. Повірте, вони дуже сильно цього бояться.

— Яке покарання може бути? Які можуть бути строки ув’язнення?

— Від мінімального до довічного ув'язнення. Якщо ви мене спитаєте, яке покарання заслужило вище військово-політичне керівництво РФ, то найгуманніше, що є, це — довічне ув'язнення.

— Де вони можуть відбувати строк ув’язнення?

— Чесно кажучи, це точно не є принциповим питанням, де вони могли б сидіти. Аби вони там перебували та не продовжували чинити свої злочини.

У нас є пропозиція від Нідерландів по розміщенню цього трибуналу. Нідерланди офіційно сказали, що вони готові розмістити спеціальний трибунал у себе в Гаазі. Це не принципово і може бути будь-де.

— Ви сказали, що трибунал може запрацювати під час війни, але чи може він запрацювати до кінця цього року?

— Я розумію, мені, як і кожному українцю, хотілося, щоб трибунал вже притягав злочинців за злочин агресії. Я хотів би, щоб це трапилося ще у 2014 році, можливо, тоді не було б такої агресії. Але міжнародне правосуддя і світова спільнота не відреагували тоді належним чином.

Не хочу спекулювати прогнозами, що трибунал запрацює до кінця року. Чи є така можливість об'єктивно? Вважаю, що є. Якщо буде політична воля на те, щоб узгодити тексти юридичних документів. В першу чергу, текст статуту такого трибуналу. Повірте, ми готові працювати цілодобово. Під "ми" я маю на увазі українську сторону, фахових юристів, міжнародників.

— Чи підпадатиме під трибунал так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко?

— Якщо буде доведено пряму причетність до видачі відповідних вказівок щодо здійснення агресії стосовно України. Але ми з вами бачимо, що білоруських регулярних військ на території України немає.

*У другій частині інтерв’ю, яка вийде у четвер, 30 травня, вранці, мова йтиме про те, що заважає успішності судової реформи, хто насправді курує судову гілку влади та як впливають корупційні скандали на Феміду.