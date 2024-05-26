Такого давно не було: після візиту Путіна у Білорусі помітили незвичну військову активність росіян (карта)
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Нові бойові одиниці прибули до країни
Через кілька днів після візиту кремлівської верхівки до Білорусі там зараз фіксують незвичайну військову активність. Туди вперше за довгий час прилетіли російські бойові гелікоптери.
Про це повідомляє моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, на білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли російські гелікоптери Мі-24 та Мі-8. Зазначається, що це перші і поки що єдині військові гелікоптери з моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі, яке відбулося аж у серпні 2023 року.
Крім того, зараз на даному аеродромі знаходяться російські бойові літаки.
Нагадаємо, вдень 24 травня літак Януковича приземлився у Гомелі. Раніше стало відомо про візит Путіна до Білорусі. Проте можливу зустріч із Януковичем жодна із сторін не оголошувала. Після цього депутат Верховної Ради Євген Шевченко заявив, що ці візити, на його думку, можуть свідчити про відкриття другого фронту. Втім, на цю інформацію одразу відреагували у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (ЦПД РНБО). Там зазначили, що Росії вигідно щось нагнітати на цьому фланзі фронту. "Тепер можливі лише інформаційні випади. Що буде далі і що зробить Росія відстежимо"
Також "Телеграфу" у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) розповіли, що поки що на кордоні з Білоруссю змін немає.
Раніше "Телеграф" писав, чому Лукашенко заявляє про підготовку до війни. Відповідь дали у РНБО.