"Не треба вказувати": Сибіга жорстко відповів угорському міністру Сійярто

Міністр порадив Угорщині не вказувати українському президенту, що саме йому робити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відповів на претензії голови МЗС Угорщини Петера Сійярто. Останній насмілився заявити, що президент України Володимир Зеленський повинен "припинити погрози Угорщині" у ситуації, яка склалася навколо нафтопроводу "Дружба".

Сибіга виклав свій допис у соцмережі Х (Twitter). Міністр порадив Угорщині не вказувати українському президенту, що саме йому робити.

"Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити та коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії, як решта Європи", — гнівно обрушився він на Сійярто.

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, яка з'єднує Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйона барелів нафти щодня. Будівництво розпочалося ще в 1960-х роках за радянських часів. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Зазначимо, що 24 серпня під час зустрічі з журналістами до Дня Незалежності України Зеленський пожартував, що тепер доля нафтопроводу залежатиме лише від рішень Будапешта. Після цього Сійярто заявив, що Будапешт розцінює слова Зеленського як погрози.

Нагадаємо, 18 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розлюченому і зухвалому тоні повідомив, що його країна більше не отримує нафти по російському трубопроводу. Причиною цього він назвав нібито удари України та заявив, що це "напад на енергетику Угорщини". При цьому російська сторона нібито запевнила Будапешт, що намагається відновити постачання якнайшвидше, але коли це буде невідомо.

До цього Україна двома ударами фактично "виключила" нафтопровід "Дружба". Перший з них було завдано 13 серпня по станції "Унеча", другий — 18 серпня по станції "Нікольськоє". 20 серпня Сійярто написав, що прокачка нафти через "Дружбу" відновлена та подякував російському чиновнику Павлу Сорокину за "швидкий ремонт".

Це було дуже необачно з його сторони. 22 серпня українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи. На ремонт, судячи з заяв росіян та Сійярто, повинно піти не менше п'яти днів.