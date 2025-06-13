Альянс друзів Путіна: Угорщина та Словаччина насмілилися виступити проти заборони російських енергоносіїв у Європі

Припинення постачання російської нафти та російського газу в Угорщині посміли назвати "шантажем Володимира Зеленського"

Проросійські уряди Угорщини та Словаччини планують закопати себе ще глибше: вони домовилися блокувати нові санкції Європейського Союзу. Зокрема уряди друзів Путіна – Орбана та Фіцо – будуть голосувати проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у Росії під час засідання у Люксембурзі 16 червня.

Про рішення Будапешта та Братислави повідомив вірний поплічник Орбана, міністр іноземних справ Угорщини Петер Сійярто. Він підтвердив змову Угорщини та Словаччини, заявивши, що вже обміркував блокування санкцій зі словацьким головою МЗС Юраєм Бланаром. Путінські друзі вважають, що плани Європейської комісії заборонити придбання енергоносіїв у Росії нібито є "грубим порушенням суверенітету" обох країн.

"Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ані заради Брюсселя, ані заради Києва, ми не готові обмінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії", – заявив прихильник Орбана.

Сійярто також традиційно вдався до антиукраїнських випадів: припинення постачань російської нафти та російського газу він насмілився назвати "шантажем Володимира Зеленського". Також він пообіцяв, що угорська делегація "захистить угорські родини".

Тим часом Німеччина готова розглянути варіант припинення фінансової підтримки Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, якщо вони й надалі будуть ухилятися від виконання узгодженого курсу ЄС, або саботувати його рішення. Уряди Віктора Орбана та Роберта Фіцо ризикують залишитися без грошей взагалі. Угорщина через політику проросійського уряду Віктора Орбана ризикує потрапити у політичну ізоляцію в Європейському Союзі. Країну збираються позбавити права голосу при прийнятті рішень, причиною вказано порушення цінностей ЄС.

"Телеграф" нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Тільки з початку 2025 року він вже вчинив низку антиукраїнських дій. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.