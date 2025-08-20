"Дружба" воскресла: Угорщина та Словаччина заспокоїлися після "детоксикації" без путінської нафти

Сійярто та Сакова зітхнули з полегшенням: "наркотик" від Путіна знову надходить

Угорщина та Словаччина знову можуть спокійно спати — їхня улюблена російська нафта знову потекла трубопроводом "Дружба". Роботу магістралі було зупинено на добу через атаку українського дрона на нафтоперекачувальну станцію в Тамбовській області Росії.

"Телеграф" розповідає, як країни, які не поспішають відмовлятися від російської нафти, швидко заспокоїлися після короткочасної перерви у поставках енергоресурсів із країни-агресора.

Не можуть жити без путінської голки

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова повідомила, що прокачування нафти до його країни зараз здійснюється у звичайному режимі. Про це пише агентство Reuters.

"Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про можливі зміни в графіку поставок на поточний місяць, — додала вона. — Однак я вважаю, що з огляду на швидке відновлення роботи нафтопроводу, ефект буде мінімальним".

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто також підтвердив відновлення поставок російської нафти до своєї країни через "Дружбу".

Що таке нафтопровід "Дружба" і чому він такий важливий

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, яка з'єднує Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів.

Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйона барелів нафти щодня. Будівництво розпочалося ще в 1960-х роках за радянських часів.

Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Як будували трубопровід "Дружба"

Як Україна посадила Угорщину та Словаччину на дієту

Раніше, влітку 2024 року, Київ уже поширив санкції на російську нафтову компанію "Лукойл". Це призвело до призупинення поставок до Словаччини та Угорщини через південну гілку "Дружби".А у січні 2025 року Україна повністю припинила транзит російської нафти через свою територію.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю угоду "кривавими грошима" і пообіцяв, що вона не буде продовжена. Завершення транзитної угоди — це серйозний удар по російській економіці та її військовій машині, адже північна гілка не може перекачувати стільки нафти, скільки б хотіла Росія постачати Європі. Мета — зменшити доходи Росії від експорту енергоресурсів.

Хоча це рішення створює напруженість з деякими європейськими союзниками, особливо Угорщиною та Словаччиною, Київ продовжує послідовно реалізовувати санкційну політику проти очільника Кремля та його режиму.

Пауза поставках нафти довела: звичка — друга натура

Найбільше від припинення транзиту постраждали Угорщина та Словаччина. Ці країни, попри війну в Україні, продовжували критично залежати від російської нафти, яка надходила через українську територію.

Чехія виявилася мудрішою — ця країна постраждала меншою мірою, оскільки заздалегідь знайшла більше альтернативних джерел енергопостачання.

У ніч на 13 серпня 2025 року українські дрони атакували вузол Унеча та насосну станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії. Через це виникла пожежа.

Як виглядає насосна станція нафтопроводу "Дружба"

Саме ця атака стала причиною зупинки поставок до Угорщини та Словаччини, які згодом були відновлені. "Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним!" — заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто після недавньої української атаки на інфраструктуру трубопроводу в Росії.

