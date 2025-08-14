Підпал зараховано: Сійярто в істериці через удар дронів по нафтопроводу "Дружба"

Угорський міністр надумав спробувати шантажувати Київ

Удар України по розподільчому вузлу нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії викликав істерику в Угорщині. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення та навіть спробував шантажувати Україну.

У своєму дописі на у Facebook Сійярто заявив, що Україна нібито поставила під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Також угорський міністр надумав спробувати шантажувати Київ, заявляючи, що Угорщина, мовляв, зараз є "постачальником номер один" для України. Зазначимо, в цьому є частка істини — у 2024 році на Угорщину прийшлося 40% постачання електрики в Україну.

"Українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною без Угорщини… У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", — насмілився заявити Сійярто.

Міністр вимагає від України "не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини". Також у хід пішли чергові казки про те, що це війна, до якої режим Віктора Орбана, дружній до російського правителя Володимира Путіна, нібито не має відношення.

"І припинити атакувати шляхи постачання енергії в Угорщину під час війни, до якої ми, угорці, не маємо жодного відношення", — заявив Сійярто.

Нагадаємо, що в ніч на 13 серпня дрони атакували місто Унеча та його околиці у Брянській області РФ. За попередніми даними, ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе. ЛВДС "Унеча нафтопроводу "Дружба" вже була під ударами 6 серпня.

ЛВДС "Унеча" — один з найважливіших пунктів на гілці нафтопроводу. Фактично, він дає можливість постачати нафту трьома напрямками — на Польщу, Німеччину та Центральну Європу через Мозир. Виведення "Унечі" з ладу припиняє ці постачання. Саме тому так сильно збудився Сійярто.

"Телеграф" нагадує, що Угорщина займає ворожу Україні позицію. Зокрема угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна. Друг Путіна неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу — що врешті-решт і зробив. Також Орбан постійно поширює брехню про Україну та робить відверто антиукраїнські заяви. До того ж Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Україна та Європейський Союз можуть вжити неформальних, але дуже дієвих заходів проти Угорщини, яка фактично блокує євроінтеграційний курс України. Реакція Києва взагалі повинна бути дуже жорсткою, годі грати з Будапештом у "делікатність".

Цікавий факт, що попри позицію Угорщини Україна заявила, що очікує початку переговорів про вступ до ЄС, демонстративно ігноруючи факт блокування з боку Будапешта. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта також виступили за початок переговорів. Думку Угорщини в цьому питанні, вочевидь, враховувати не збираються.