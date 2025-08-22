"Мадяр припинив постачання нафти мадярам": українці кепкують з ниття Орбана

Так у мережі обігрують позивний командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на Україну через нову успішну атаку на нафтопровід "Дружба". В результаті вийшла з ладу лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча", яка є однією з ключових для перекачування нафти з Росії до Європи.

"Телеграф" зібрав у мережі найкращі меми з цього приводу. Наших співгромадян насмішило скиглення європейського друга Путіна.

"Українці постійно обстрілюють нафтопровід Дружба. Те саме вони зробили з Північним потоком. Там також розкрилася правда", — йдеться у листі, опублікованому угорським виданням Magyar Nemzet.

Також міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти до країн припинено. Вони нарікають, що протягом дев’яти днів уже втретє було порушено інфраструктуру нафтопроводу.

Свої жарти українці будують переважно на тому, що угорською слово угорець звучить як "мадяр". Часто мешканців сусідньої країни так називають і наші співгромадяни.

При цьому командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді має псевдо "Мадяр". За його словами, станцію було виведено з ладу ударом дронів 14-го полку СБС ЗСУ, створеного на основі 414-ї окремої бригади, також відомої як "Птахи Мадяра".

18 серпня глава МЗС Угорщини Петро Сійярто в лютому і зухвалому тоні повідомив, що його країна більше не отримує нафти російським трубопроводом. Причиною цього він назвав нібито удари України та заявив, що це "напад на енергетику Угорщини". Тоді постачання нафти з Росії вдалося відновити, але, як виявилося, ненадовго.