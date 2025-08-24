Угорщина злякалася слів Зеленського: закликає "перестати погрожувати"

Слова українського президента про російський нафтопровод обурили Угорщину

Угорщина знову висловила невдоволення через те, що Київ не дозволяє їй сидіти на російській нафтовій голці. Новим приводом стала заява президента України Володимира Зеленського щодо долі російського нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook. За його словами, Будапешт розцінює слова Зеленського як погрози.

За словами топдипломата країни, Угорщина поважає територіальну цілісність і суверенітет усіх країн і очікує на те саме від інших. При цьому він сказав, що атака на енергетичну безпеку – це атака проти суверенітету.

"Закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині і припинити ризикувати нашою енергетичною безпекою" Петер Сіярто

Як відомо, у ніч на 13 серпня дрони атакували місто Унеча та його околиці у Брянській області РФ. За попередніми даними, ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе. А 18 серпня Сійярто повідомив, що Угорщина перестала отримувати нафту російською трубою.

24 серпня під час зустрічі з журналістами до Дня Незалежності України Зеленський пожартував, що тепер доля нафтопроводу залежатиме лише від рішень Будапешта.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини" Володимир Зеленський

Військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін теж пожартував на цю тему, нагадавши, що Угорщина відчуває загрозу навіть попри те, що є членом ЄС та НАТО.

Як повідомлялося раніше, нова атака на нафтопровід "Дружба" відбулася 22 серпня, про що повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. До речі, те, що Бровді етнічний угорець не залишилося поза увагою користувачів мережі, які жартома призначили його "міністром енергетики Угорщини".