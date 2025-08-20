Якщо не Угорщина, то хто? Де ще може відбутися зустріч Зеленського та Путіна

Переговори можуть відбутися найближчим часом

Зустріч Зеленського та Путіна, ймовірно відбудеться у Будапешті, столиці Угорщини. Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє NBC з посиланням на чиновника Білого дому. Розмова відбулася на тлі повідомлень, що саме Будапешт може бути потенційним місцем для майбутньої зустрічі між президентом України та главою Росії.

Про що ще говорив Трамп з Орбаном

Трамп зателефонував Орбану після переговорів з Зеленським та європейськими лідерами. Як пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, президент США запитав у прем'єр-міністра Угорщини, чому той блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Європейські лідери, за даними джерел, попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб той відмовився від своєї незгоди з заявкою України про членство в ЄС.

У вівторок, 20 серпня (ймовірно, вже після розмови з Трампом), Орбан опублікував у Facebook повідомлення про результати консультації з лідерами ЄС. В ньому, серед іншого, він згадав членство України у ЄС.

Членство України в Європейському Союзі не означає жодних гарантій безпеки, тому зв'язок членства та гарантій безпеки є непотрібним і небезпечним Віктор Орбан

Де ще можуть зустрітися Зеленський та Путін

За деякими повідомленнями, зустріч глав країн може відбутися у Женеві (Швейцарія) чи Ватикані. Проте зустріч у будь-якій європейській країні може бути проблемою для Путіна, адже його літак змушений буде летіти над країнами, "які можуть бути не такими поблажливими, якби його літак мав здійснити екстрену посадку".

Більш безпечними можуть бути Туреччина, яка приймала попередні саміти між Україною та Росією, або Катар, який вже звик проводити напружені переговори між ворогуючими сторонами як місце проведення переговорів між Ізраїлем та ХАМАС. Туреччина та Катар не є членами Міжнародного кримінального суду, — пише NBC

Колишній радник Кремля Сергій Марков припустив, що зустріч може відбутися у Саудівській Аравії. Він назвав і можливу дату — кінець серпня.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи має Путін безпечні маршрути, якщо зустріч все ж таки проходитиме у Будапешті. Дістатися туди проблематично для глави Кремля, адже на нього видано ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.