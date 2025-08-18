Сійярто погрожує Україні? В Угорщині істерика через російський нафтопровід

Можливу атаку на нафтопровід Росії назвали "нападом на енергетику Угорщини"

Глава МЗС Угорщини Петро Сійярто звинуватив Україну у нібито ударі по нафтопроводу в РФ. Внаслідок цього Будапешт буцімто перестав отримувати нафту.

Про це Сійярто написав у Facebook. Однак він не уточнив деталі атаки та те, про який нафтопровід йдеться.

За словами угорського політика, Україна "знову атакувала нафтопровід", який веде до Угорщини. Внаслідок цього Росія призупинила поставки нафти в країну. У Будапешті вже прозвучали натяки та погрози Києву.

"Нагадування українським особам, які ухвалюють рішення: електроенергія з Угорщини відіграє життєво важливу роль в енергопостачанні вашої країни", — написав Сійярто.

Ба більше, Сійярто назвав можливу атаку на нафтопровід Росії "нападом на енергетику Угорщини". При цьому російська сторона нібито запевнила Будапешт, що намагається відновити постачання якомога скоріше, але коли це буде не відомо.

"Брюссель та Київ уже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і на це націлено дедалі більше українських атак проти нашої енергетичної безпеки", — додав Сійярто

На останок глава МЗС додавав, що війна Росії та України не має стосуватись Угорщини, країна не хоче і не буде втручатись в це. Однак перебої з постачанням нафти можуть мати свої наслідки для Києва.

Додамо, що Сійярто не сказав, про який нафтопровід йдеться, однак є ймовірність, що пошкоджено "Дружбу". Це історичний канал постачання Urals — сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини.

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня було завдано удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча", яка використовується для забезпечення російських військ паливом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Сійярто був в істериці через удар дронів по нафтопроводу "Дружба".