Яким маршрутом Путін прошмигне до Угорщини, щоб не опинитися під трибуналом як військовий злочинець

Немає жодного безпечного маршруту

Якщо зустріч Зеленського та Путіна дійсно відбудеться в Будапешті, господар Кремля зіткнеться з серйозною проблемою. Як туди дістатися, щоб не заарештували, адже на нього чекає ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду?

До того ж майже всі сусіди Угорщини — члени МКС і мають затримати його. "Телеграф" розбирав, чи є у Путіна безпечні маршрути до зустрічі з Зеленським.

Найкоротший шлях з Москви до Будапешта пролягає через Білорусь, Польщу та Словаччину. Але дві останні країни є членами Міжнародного кримінального суду і мають юридичні зобов'язання арештувати російського диктатора. Політ через Україну неможливий через зону бойових дій.

Найпростіший, але нереальний для Путіна, наземний маршрут з Москви до Будапешта

Географічна пастка для Путіна

Угорщина межує з сімома країнами, і майже всі з них — члени МКС. Словаччина, Румунія, Хорватія, Словенія та Австрія мають зобов'язання виконати ордер на арешт. Україна також член МКС, але через нашу територію Путін точно не полетить через війну.

Угорщина межує з сімома сусідами

Єдиний сусід Угорщини, який не є членом МКС — це Сербія. Але щоб дістатися туди з Росії, доведеться перетнути території інших країн-членів суду. Наземним шляхом це неможливо без ризику.

Найбезпечнішим залишається маршрут через Туреччину, яка підписала, але не ратифікувала Римський статут МКС. Путін може спробувати політ Москва → Стамбул → Будапешт. Але навіть тут є ризики — літак може перетнути повітряний простір країн-членів Міжнародного кримінального суду.

Один з ймовірних маршрутів

Маршрути, якими Путін може дістатися до Угорщини за версією Сlaude.ai

Ордер без строку давності

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Цей ордер не має строку давності і діє в усіх 125 країнах-членах суду. Угорщина вийшла з МКС у квітні 2025 року, що робить її одним з небагатьох "безпечних" місць для російського диктатора.

Проте навіть до цього "безпечного" місця Путіну дістатися вкрай складно, не наражаючись на ризик арешту в дорозі. Європейська географія створює для нього справжню дилему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія затягує зустріч Зеленського і Путіна. Ми розповідали, що в Кремлі вигадали на цей раз.