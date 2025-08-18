Угорщину посадили на нафтову дієту і вона обурюється: чи правда, що Україна перервала Орбану прокачку палива з РФ

Угорщина залишилася без російської нафти і дуже злиться на Україну

Угорщина в люті заявила про зупинення постачання нафти з Росії. Там звинуватили в цьому Україну та розсипалися погрозами.

"Телеграф" розповідає про те, чому істерять угорці і як російська нафта взагалі потрапляє до цієї країни через Україну.

Угорщина на нафтовому голодуванні… зла

Усього за один тиждень уряд Угорщини вже кілька разів чинив скандал через російську нафту.

14 серпня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився і навіть спробував шантажувати Україну через те, що наша країна нібито поставила під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Причиною цього стали вибухи в Брянській області.

Там заявили, що за цими вибухами, нібито спрямованими проти нафтопроводу "Дружюа", стоїть Україна. При цьому варто зазначити, що дійсно в ніч на 13 серпня невідомі дрони атакували місто Унеча та його околиці в Брянській області РФ. І справді, за попередніми даними, ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе.

"Українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною без Угорщини… У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", — насмілився заявити Сійярто.

Зазначимо, в цьому є частка істини — у 2024 році на Угорщину прийшлося 40% постачання електрики в Україну. Що цікаво, ЛВДС "Унеча" нафтопроводу "Дружба" вже була під ударами і 6 серпня.

18 серпня

Глава МЗС Угорщини Петро Сійярто знову звинуватив Україну в нібито ударі по нафтопроводу в РФ. Він не уточнив деталі атаки і те, про який нафтопровод йдеться, проте заявив, що цього разу Будапешт нібито перестав отримувати нафту.

Знову пролунали натяки та погрози Києву."Нагадування українським особам, які ухвалюють рішення: електроенергія з Угорщини відіграє життєво важливу роль в енергопостачанні вашої країни", — написав Сійярто.

Ба більше, Сійярто назвав можливу атаку на нафтопровід Росії "нападом на енергетику Угорщини". При цьому російська сторона нібито запевнила Будапешт, що намагається відновити постачання якнайшвидше, але коли це буде невідомо.

Як російська нафта потрапляє до Угорщини через Україну — "Дружба"

До повномасштабного вторгнення понад третину російської нафти до Європи йшло трубопроводом "Дружба". Він у Білорусі ділиться на дві гілки: південну – через Україну до Словаччини, Угорщини, Чехії та північну – до Польщі та Німеччини.

Потужність "Дружби" становила 66,5 млн. т нафти на рік. Пропускна спроможність нафтопроводу через Україну – 16,7 млн. т нафти на рік; північної гілки – 49,8 млн т. Наприклад, у 2021 році поставки російської нафти через "Дружбу" склали 35,9 млн т, за даними російської "Транснафти".

Довідка: загальна протяжність трубопровідної системи "Дружба" — 8900 км. Нафтопровідна магістраль проходить через кілька країн і перетинає 45 великих рік.

ЛВДС "Унеча", по якій нібито могло прилетіти в один з разів, — один із найважливіших пунктів на гілці нафтопроводу. Фактично він дає можливість постачати нафту по трьом напрямками — до Польщі, Німеччини та Центральної Європи через Мозир.

Вивід "Унечі" з ладу припиняє ці постачання. Саме тому так сильно збудився Сійярто.

