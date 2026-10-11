Зеленський назвав умову зупинки ударів по НПЗ Росії. Чи реально це до кінця року

Путін котру зиму поспіль мріє заморозити українців

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Україна може припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане бити по українській енергетиці. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Він написав про це у своєму Telegram-каналі. Зеленський зазначив, що реальна причина війни в Європі — це Росія.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото:t.me/V_Zelenskiy

Чи реальна зупинка ударів по НПЗ Росії у 2026 році

"Телеграф" запитав у ШІ Gemini, наскільки реально що взаємні удари по важливих об'єктах припиняться до кінця року. Нейромережа не бачить таких передумов з трьох основних причин.

Відсутність довіри та гарантій. Росія схильна порушувати будь-які домовленості, коли це вигідно для неї. Покладатися на обіцянки Кремля без дієвих міжнародних механізмів контролю та примусу неможливо.

Вагомий аргумент України. Удари по НПЗ та нафтобазах суттєво послаблюють воєнну економіку РФ. Не в інтересах Києва відмовлятися від цього ефективного важеля без реальних поступок.

Енергетичний терор Кремля. Для Москви знищення української енергетики є способом тиску на цивільне населення. Тому Росія не зацікавлена у припиненні таких ударів. ШІ підсумував, що без значних змін на фронті або потужного зовнішнього примусу взаємна зупинка атак є малореалістичною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає від України зупинити удари по російських НПЗ. Нібито тому, що через них зростає вартість дизельного пального у Сполучених Штатах. У своєму тиску на Київ глава Білого дому дійшов до заяв, що Україні нібито "варто обрати нового президента".

Як повідомляв "Телеграф", до цього тиску долучився й американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск. Він підтримав Трампа у його "наїздах" на Зеленського.