Трамп намагається зупинити удари по НПЗ Росії: атаки ЗСУ досягли піку

Удари по російській нафтопереробці підривають економіку ворога та його здатність вести війну

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Президент США Дональд Трамп знову заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах з виробництва дизельного пального. За його словами, українські атаки викликають зростання цін на дизпаливо.

Про це Трамп сказав журналістам. Це друга подібна заява Трампа за короткий час. Напередодні він сказав, що дефіцит дизельного пального виникає через удари Києва по російських НПЗ, а ціни ростуть не через війну на Близькому Сході, а через російсько-українську війну.

"Проблема, яка в мене є з Україною та РФ полягає в тому, що з дизельним пальним зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії. І російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного пального, НПЗ", — сказав президент США.

Трамп суперечить сам собі

Варто зазначити, що на початку липня під час публічної частини зустрічі з Зеленським американський лідер казав, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною призвести до завершення війни.

Удари по НПЗ суттєво підривають російську економіку

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія протягом найближчих півтора року може втратити близько третини своїх довоєнних потужностей з перероблення нафти через українські удари по НПЗ та проблеми з ремонтом обладнання. Водночас санкції дедалі більше ускладнюють відновлення російської нафтопереробки, пише Bloomberg.

7 вересня Сили оборони уразили три НПЗ у РФ. Фото: Exilenova+

Україна атакує енергетичну інфраструктуру Росії, щоб знизити її здатність переробляти та експортувати нафту. Це скорочує доходи Кремля, які використовуються для фінансування війни проти України. У серпні російські НПЗ зазнали щонайменше 22 атак – це найвищий місячний показник від початку війни.

У МЕА констатували, що військові спроможності України покращуються. Зокрема зростає ефективність ударів по російських НПЗ.

"Українські сили використовують кілька хвиль безпілотників для ударів по одному об’єкту, перевантажуючи захисні сітки та системи протиповітряної оборони. Наведення ударів також, схоже, стало точнішим", – ідеться у звіті.

Свіжі таки на російські НПЗ

В ніч на 13 вересня Сили оборони України атакували дронами російські НПЗ. У російському місті Нижньокамськ (Татарстан) пролунала серія вибухів. Під ударом опинилася промислова зона та НПЗ.

"Танеко" (Нижньокамський НПЗ) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії. Його проєктна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

У Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії під ударом опинився нафтопереробний завод НПЗ "Слов'янськ-ЕКО". Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів. Росії. Завод "Слов’янськ-ЕКО" належить до найбільших експортерів російських нафтопродуктів через порти Чорного моря. Багато пального з цього НПЗ постачалося до тимчасово окупованого Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій на півдні України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Росія б’є по АЗС "Укрнафти". Це особиста помста президента РФ Володимира Путіна.