Чи зможе Україна обійтися без зброї США та розвідки: Кулеба пояснив, які варіанти має Зеленський

Рішення залежить від оцінки військових ризиків

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Перш ніж вирішувати, чи припиняти удари по російських нафтопереробних заводах, Україні потрібно оцінити, чи зможе вона певний час обходитися без американської зброї, яку закуповують через програму PURL, і розвідувальних даних США.

Таку оцінку озвучив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відео на своєму YouTube-каналі. Він також вважає малоймовірним, що Ілон Маск відключить Starlink для України через репутаційні ризики.

Чи обійдеться Україна без американської допомоги

За словами Кулеби, США погрожують зупинити програму PURL і обмін розвідувальними даними, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ. Про це також повідомляють і джерела CNN. Завдяки PURL європейські країни можуть фінансувати закупівлю американської зброї для України. Кулеба закликає з’ясувати, які саме засоби Україна отримує через програму та чи зможуть європейські партнери тимчасово компенсувати брак американської розвідінформації.

Кулеба нагадав, що після зустрічі президентів України та США в Овальному кабінеті 2025 року постачання зброї й обмін розвідданими вже зупиняли. Їх відновили через 12 днів. Тож оцінювати, наголошує він, потрібно короткострокові наслідки: планувати на середньострокову перспективу за адміністрації Дональда Трампа складно.

"Насправді значну частину розвідданих можна компенсувати за рахунок європейських партнерів, значну, але не всю – це треба враховувати. І от якщо ми проаналізуємо ці дві погрози і зрозуміємо, що ми можемо прожити без PURL і американських розвідданих певний час, тоді, звісно, до побачення, і полетіли FPV-шки на нафтопереробні заводи. Якщо ж ми кажемо, що ні, ми без цього зараз жити не можемо, тоді нам треба погоджуватися на припинення ударів по НПЗ", – сказав Дмитро Кулеба.

Пауза в ударах не означатиме тривалого перемир’я

Якщо Україна вирішить, що американська допомога зараз критично важлива, вона може ненадовго зупинити удари по НПЗ. Однак Кулеба не вважає, що Володимир Путін припинить російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. На його думку, для російського президента ці удари важливіші за втрати від атак на нафтопереробні заводи.

Якщо Росія знову завдасть ударів, Україна зможе відновити атаки й пояснити, що Москва не дотримується перемир’я. Кулеба вважає, що тоді важливо, на кого покладуть відповідальність за зрив домовленостей. Якщо ж Росія справді припинить удари, пауза допоможе зменшити навантаження на українську енергосистему.

"Якщо ми припинили удари, і сталося якесь диво, що Трамп натиснув на Путіна і Путін теж припинив удари по нашій енергетичній системі – так нам супер! Бо тоді нам легше, у нас менше проблем, легше проходити зиму. А у нас так вдосталь по чому бити в Росії", – каже Кулеба. Окрім НПЗ, це можуть бути склади та дата-центри.

Відключення Starlink стало б ударом по Україні, але постраждає і Маск

Кулеба назвав перебільшеними побоювання щодо можливого відключення Starlink для України. Він пояснив, що Україна давно просить надати доступ до Starlink на території Росії, але Маск цього не робить. Тож у цьому сенсі Україні, за словами експосадовця, втрачати нічого.

На думку Кулеби, відключення сервісу для України водночас ударило б по бренду Starlink і компанії SpaceX. На цей крок він не піде через Європу, адже її ринок важливий для бізнесу Маска.

"Маск відключив Starlink для росіян на окупованих територіях України – він не поверне їм цей зв'язок, тому що це означало б пряму співучасть у відверту, пряму співучасть у російському вторгненні проти України і в злочинах, які вони вчиняють", - наголошує ексголова МЗС. Водночас Кулеба закликав не відкидати найгірший сценарій, хоча й вважає його малоймовірним.

Чому важливі три тижні і як має діяти Зеленський

"Через три тижні, коли відбудуться вибори до Конгресу, вся ця тема дизелю різко зійде нанівець. Тобто проблема з ціною залишиться, але все, що робить Трамп сьогодні з цим дизелем – це виключно під вибори", – наголосив Кулеба. За його оцінкою, суперечка навколо дизельного пального створює проблеми для американського президента, а Путін не зацікавлений у взаємному енергетичному перемир’ї.

На думку Кулеби, Зеленський має два варіанти подальших дій: "Наш президент Зеленський сьогодні має зібрати свою команду, щоб вони йому надали всю цю інформацію, ухвалити рішення і зіграти в правильну гру таким чином, щоб відповідальність за подальші дії лягла на Путіна. Це нічого не змінить в ставленні Трампа до Путіна, але це дозволить нам уникнути додаткових звинувачень з боку Трампа на адресу України. Можна взагалі зробити інакше: можна плюнути на це все і сказати: "Ми робимо те, що ми хочемо робити" – в політиці таке теж трапляється – і продовжувати діяти саме так, як ми зараз і діємо". За словами Кулеби, жодна з опцій не є для України трагічною.

Як повідомляв "Телеграф", Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру за умови взаємності. Президент США Дональд Трамп вимагає від України припинити удари по НПЗ. Для Києва питання також у тому, як поєднати цей тиск із захистом власної енергетики.