СБУ оголосила підозру голові цілої єпархії УПЦ (МП): що він накоїв

Він формував передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі

Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті, отримав підозру за матеріалами СБУ. Зазначається, що митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Слідчі з'ясували, що клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей.

Крім того, він викладав такі відео на своїх сторінках у соцмережах.

"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань)", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину священника.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія. Він зараз переховується на лівобережжі регіону.