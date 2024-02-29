СБУ оголосила підозру голові цілої єпархії УПЦ (МП): що він накоїв
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Він формував передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі
Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті, отримав підозру за матеріалами СБУ. Зазначається, що митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ. Слідчі з'ясували, що клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей.
Крім того, він викладав такі відео на своїх сторінках у соцмережах.
"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань)", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину священника.
Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія. Він зараз переховується на лівобережжі регіону.