Там не все коллаборанты, нужно общаться: и.о. министра культуры объяснил, почему УПЦ МП до сих пор живет в Лавре

В Минкульте снова заговорили о принудительном выселении УПЦ МП

В марте исполняется ровно год с того момента, как Минкульт в лице заповедника "Киево-Печерская лавра" расторг договор аренды с УПЦ МП на пользование имуществом святыни. Впрочем, Московский патриархат занял агрессивно-оборонительную позицию и до сих пор не покинул территорию Нижней лавры и даже проводит там богослужения чуть ли не каждый день.

Почему так происходит и какие существуют перспективы того, что государство заставит УПЦ МП выполнить законные предписания? Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

— Уже скоро год как заповедник расторг договор с УПЦ МП, но их представители до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре. Почему?

— Решение действительно есть, но сторона, являющаяся пользователем имущества, не спешит его выполнять. Более того, они обратились в суд относительно принятия мер и невыполнения своих обязательств в связи с прекращением действия договора.

— Но ведь были судебные решения и не в пользу УПЦ МП. Они же, в сущности, незаконно там находятся.

— Да, сегодня это незаконно, вы абсолютно правы.

— Но что делать тогда? Какие механизмы, пути, чтобы выполнить решение Минкульта?

— Ну, есть такой инструмент как принудительное выселение. Но мы должны понимать, что с той стороны тоже люди. И далеко не всегда это коллаборанты и те, кто осуществляет антиукраинскую деятельность. Со всеми надо общаться, делать взвешенно и опираясь исключительно на официальные документы и судебные решения.

— То есть, принудительное выселение. Такой вариант рассматривают?

— В нашей жизни рассматривают все варианты, но выбирают тот, который наиболее оптимальный. В настоящее время осуществляется планомерная работа по учету того имущества, которое когда-то было в пользовании у монастыря [УПЦ МП]. Уже несколько объектов перешли в управление заповедника. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем этот процесс будет непрерывным и, в конце концов, будет выполнена поставленная задача: прекратить пользование объектами заповедника монастырем и вернуть это имущество в пользование государства.

— А что касается ПЦУ. Почему у них нет такого договора, какой был с УПЦ МП? Почему каждый раз по отдельному письму-разрешению они вынуждены проводить богослужения в Лавре?

— Такой договор делает не Минкульт. Любой договор аренды государственного имущества у нас готовит Фонд государственного имущества. Мы можем только быть стороной, которая согласовывает эту сделку. С другой стороны, насколько мне известно, ПЦУ не обращались с просьбой передать им объекты в арендное пользование. Поэтому только для проведения отдельных мероприятий такие обращения поступают, и мы конечно реагируем на них и удовлетворяем.