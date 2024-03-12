Докази зібрані якісно: директор НАБУ про справу Князєва, хабарі у крипті та екстрадицію з ЄС

В НАБУ обіцяють пильно слідкувати за коштами на відбудову України

В березні виповнився рік, як Національне антикорупційне бюро очолив новий керівник. За час його перебування на посаді, НАБУ вже встигло відзначитися гучними справами і направити до суду обвинувачення стосовно топових високопосадовців України.

Деталі деяких цих справ директор НАБУ Семен Кривонос повідомив в бліц-інтерв’ю "Телеграфу".

— Пане Семене, на початку березня до суду був направлений обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва. Як оцінюєте якість зібраних доказів у цій справі, чи не "розвалиться" справа в суді?

— Я вважаю, що ми зробили максимум. Докази дійсно зібрані якісно, але далі оцінку їм дасть суд.

— А хабар у розмірі 2,7 млн доларів, які отримав Князєв. Що з цими грошима?

— У разі оголошення вироку, дані гроші конфіскують у дохід держави. Але у разі оголошення обвинувального вироку. Тут треба розуміти.

— А зараз де вони? Заморожені?

— Вони арештовані.

— Раніше ви казали про необхідність створити підрозділ у НАБУ, який би займався розслідувань можливих зловживань з коштами на відновлення України. А в чому така необхідність? Коштів ще нема, а вже є побоювання, що їх можуть розкрадати?

— Необхідність у тому, що значний обсяг грошових коштів надходить на відбудову. Наприклад, на будівництво оборонних укріплень, на закупівлю зброї. Тому треба, звісно, НАБУ і САП фокусуватися і активно здійснювати досудове розслідування в цих сферах, виявляти корупційні правопорушення.

Ясна річ — що більший обсяг грошей надходить в ту чи іншу галузь економіки, і там, де розпорядником цих грошей є держава, рівень корупційних ризиків завжди зростає. Цим і викликана необхідність постійної уваги з боку антикорупційних органів до цих коштів.

— Зараз бачимо дедалі більше новин, що фігуранти корупційних справ віддають перевагу хабарям у криптовалюті. НАБУ навчилося працювати з таким типом справ?

— За підтримки посольства США було проведено тренінг для детективів НАБУ і прокурорів САП СryptoEdge, метою якого було навчити їх ефективно і швидко відстежувати кошти у цифровій валюті. І у нас вже задокументована перша в історії неправомірна вигода, передана у криптовалюті. І це якраз те, що стосувалося справи відновлення [України].

— А такі злочини, де хабар у криптовалюті, документувати важче?

— Ну, я не можу казати, важко чи ні документувати ті чи інші злочини. Це буде виглядати так, що коли я скажу "легко документувати", то це буде одне сприйняття. Скажу "важко", то це буде [звучати] як настанова особам, які намагаються приховати свою злочинну діяльність. У нас є всі сили і засоби для документування такої злочинної діяльності, всі інструменти, і відповідні знання.

— Торік ви казали, що деякі європейські країни не йдуть назустріч і не екстрадують українських корупціонерів, які переховуються за кордоном. Зараз ситуація покращилася?

— У нас є ця проблема. Дійсно, в певних країнах Європейського Союзу є проблема з видачею правопорушників. Але ми вирішуємо це питання. Та знову ж таки, щоб це не виглядало як настанова, де ховатися у випадку, коли ми їх розшукуємо.

— Тим не менш, у країнах ЄС з’явилося розуміння щодо екстрадиції корупціонерів? Вони готові допомагати?

— Готові. Ми працюємо, а крім нас ще Офіс генерального прокурора і САП. Є певні проблеми, пов'язані з безпековими заходами (країни Європи не видають порушників, побоюючись за їхню фізичну безпеку, адже в Україні війна. — Ред.). Але є діалог і переговорний процес з багатьма юрисдикціями триває. Я сподіваюся, що буде вирішено це питання.