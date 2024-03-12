Доказательства собраны качественно: директор НАБУ о деле Князева, взятках в крипте и экстрадиции из ЕС

В НАБУ обещают внимательно следить за средствами на восстановление Украины

В марте исполнился год, когда Национальное антикоррупционное бюро возглавил новый руководитель. За время его пребывания в должности, НАБУ уже успело отличиться громкими делами и направить в суд обвинения в отношении топовых чиновников Украины.

Детали некоторых из этих дел директор НАБУ Семен Кривонос сообщил в блиц-интервью "Телеграфу".

— В начале марта в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева . Как оцениваете качество собранных доказательств по этому делу, не развалится ли дело в суде?

— Я считаю, что мы сделали максимум. Доказательства действительно собраны качественно, но дальше оценку им даст суд.

— А взятка в размере 2,7 млн долларов, которую получил Князев. Что с этими деньгами?

— В случае оглашения приговора данные деньги конфискуют в доход государства. Но в случае оглашения обвинительного приговора. Здесь нужно понимать.

— А сейчас где они? Замороженные?

— Они арестованы.

— Раньше вы говорили о необходимости создать подразделение в НАБУ, которое занималось бы расследованием возможных злоупотреблений со средствами на восстановление Украины. А в чем такая необходимость? Средств еще нет, а есть опасения, что их могут разворовывать?

— Необходимость состоит в том, что значительный объем денежных средств поступает на восстановление. К примеру, на строительство оборонительных укреплений, на закупку оружия. Поэтому нужно, конечно, НАБУ и САП фокусироваться и активно осуществлять досудебное расследование в этих областях, выявлять коррупционные правонарушения.

Понятно, что чем больший объем денег поступает в ту или иную отрасль экономики, и там, где распорядителем этих денег является государство, уровень коррупционных рисков всегда растет. Этим и вызвана необходимость постоянного внимания со стороны антикоррупционных органов за этими средствами.

— Сейчас видим все больше новостей, что фигуранты коррупционных дел предпочитают взятки в криптовалюте. НАБУ научилось работать с таким типом дел?

— При поддержке посольства США был проведен тренинг для детективов НАБУ и прокуроров САП СryptoEdge, целью которого было научить их эффективно и быстро отслеживать средства в цифровой валюте. И у нас уже задокументирована первая в истории неправомерная выгода, переданная в криптовалюте. И это как раз то, что касалось дела восстановления [Украины].

— А такие преступления, где взятку дают в криптовалюте, труднее документировать?

— Ну, я не могу говорить, тяжело или нет документировать те или иные преступления. Это будет выглядеть так, что когда я скажу "легко документировать", это будет одно восприятие. Скажу "трудно", то это будет [звучать] как установка лицам, пытающимся скрыть свою преступную деятельность. У нас есть все силы и средства для документирования такой преступной деятельности, все инструменты и соответствующие знания.

— В прошлом году вы говорили, что некоторые европейские страны не идут навстречу и не экстрадируют скрывающихся за рубежом украинских коррупционеров. Сейчас ситуация улучшилась?

— У нас есть эта проблема. Действительно, в некоторых странах Европейского Союза есть проблема с выдачей правонарушителей. Но мы решаем этот вопрос. И опять же, чтобы это не выглядело как установка, где прятаться в случае, когда мы их разыскиваем.

— Тем не менее, в странах ЕС появилось понимание необходимости экстрадиции коррупционеров? Они готовы помогать?

— Готовы. Мы работаем, а кроме нас еще Офис генерального прокурора и САП. Есть определенные проблемы, связанные с мерами безопасности (страны Европы не выдают нарушителей, опасаясь за их физическую безопасность, ведь в Украине война. — Ред. ). Но есть диалог и переговорный процесс со многими юрисдикциями продолжается. Я надеюсь, что будет решен этот вопрос.