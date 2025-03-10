За контрактами АОЗ 2024 року на фронт не надійшло зброї на понад 100 млрд грн, — ЗМІ

У 2024 році за контрактами Агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 млрд грн, а продукції отримала — на менш як 150 мільярдів. Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що АОЗ протягом 2024 року сумарно уклала контрактів на понад 700 млрд грн.

"Але реальних грошей за цими угодами було сплачено трохи більше третини. Тобто ще є укладені угоди на суму приблизно 450 мільярдів, під які банально не було фізичних грошей. Однак вони підписані, чинні і чекають взяття під них бюджетних зобов'язань. Чи вийде у нового керівництва АОЗ просто махнути рукою на ці угоди? От уже навряд. А як укладати нові угоди, якщо попередній "спадок" більший за весь бюджет на цей рік?" — зазначив автор.

Також, за контрактами 2024 року АОЗ сплатила постачальникам десь приблизно 250 мільярдів гривень, а продукції отримала – на менш як 150 мільярдів.

"Де зависли понад 100 мільярдів (не мільйонів!) гривень, треба розбиратись в кожному окремому випадку. Але зброя на ці гроші не дійшла до фронту. По багатьох напрямках АОЗ загалом нормально справилася із поставками. Але коли мова заходить про снаряди і міни крупних калібрів, то часом показники дуже плачевні.

Наприклад, це стосується пострілів 155-го калібру. Формально в 2024-му під потребу Генштабу по цій номенклатурі уклали контрактів майже на 100 тисяч штук, але фактична поставка не склала і десятої частини", — зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас 24 січня Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Згодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб вкотре змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель. Замість Арсена Жумаділова директоркою знову вказали Марину Безрукову.

Міністерство оборони подало до Міністерства юстиції скаргу щодо повернення Марини Безрукової на посаду очільниці ДП "Агенція оборонних закупівель".

У Єдиному держреєстрі знову змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель.