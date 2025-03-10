По контрактам АОЗ 2024 года на фронт не поступило оружия более чем на 100 млрд грн, — СМИ

В 2024 году по контрактам Агентство оборонных закупок уплатило поставщикам около 250 млрд грн, а продукции получило — на менее чем150 миллиардов. Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что АОЗ в течение 2024 года суммарно заключило контрактов более чем на 700 млрд грн.

"Но реальных денег по этим договорам было уплачено чуть больше трети. То есть еще есть заключенные контракты на сумму примерно 450 миллиардов, под которые банально не было физических денег. Однако они подписаны, действуют и ждут взятия под них бюджетных обязательств. Выйдет ли у нового руководства АОЗ просто махнуть рукой на эти контракты? Вот уже вряд ли. А как заключать новые соглашения, если предыдущее "наследство" больше всего бюджета на этот год?" — отметил автор.

Также, по контрактам 2024 года АОЗ оплатило поставщикам примерно 250 миллиардов гривен, а продукции получило – на менее чем 150 миллиардов.

"Где зависли более 100 миллиардов (не миллионов!) гривен, надо разбираться в каждом конкретном случае. Но оружие на эти деньги не дошло до фронта. По многим направлениям АОЗ в целом нормально справилось с поставками. Но когда речь заходит о снарядах и минах крупных калибров, то иногда показатели очень плачевные.

К примеру, это касается выстрелов 155-го калибра. Формально в 2024-м под необходимость Генштаба по этой номенклатуре заключили контракты почти на 100 тысяч штук, но фактическая поставка не составила и десятой части", — отмечает издание.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что займет и второй пост — руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время 24 января Марина Безрукова заявила, что остается действующим главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в который раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу относительно возвращения Марины Безруковой на должность главы ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.