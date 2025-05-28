Через лобізм великих фармвиробників на ринку ліків виникла криза — економіст

Економіст і блогер Сергій Лямець заявляє, що через кулуарний вплив великих фармвиробників реформа ціноутворення на ліки зайшла в глухий кут.

"У березні РНБО взялося 'наводити лад' на ринку ліків. Було прийнято максимально дивне рішення. Замість реальної реформи постановили просто 'заборонити маркетингові договори'. Чому заборонили маркетингові договори, а не, скажімо, рекламу ліків по телевізору, — не зрозуміло", — написав Лямець у Facebook.

За його словами, попри заборону, жодного зниження цін не відбулося. Були скасоввані маркетингові договори, що призвело до того, що частина доходів, які отримувала аптечна інфраструктура, перетекла до виробників.

Він зазначив, що виробники ліків начебто добровільно задекларували, що погоджуються знизити ціни на топ-100 препаратів, однак це не зафіксовано жодним документом". "Будь-якої миті, хоч завтра, вони піднімуть ціни у два рази і цим не порушать жодного документа", — додав економіст.

Лямець стверджує, що після тривалих консультацій ринку з урядом тиждень тому начебто всі вже домовилися, однак в останню мить все зірвалося.

"Нещодавно за участі Офісу президента сталася нарада. Несподівано МОЗ виступило на боці великих заводів. Воно виставило до обговорення не той документ, який пропрацьовувався протягом трьох місяців, а геть новий. Він немов написаний у офісі одного з фармацевтичних заводів", — заявив Лямець.

За його словами, у спільний чат, в якому присутні учасники ринку, надійшло повідомлення від власника Дарниці, що вже все вирішено.

"МОЗ явно підігрує інтересам визначених виробників ліків, ігноруючи об’єктивні проблеми і позицію всіх учасників ринку. Питання з зали. А що, після років нестримних реформ, так можна? Пустити на шредер всі напрацювання фахівців в межах визначених законом процедур і просто в останній момент підсунути на стіл 'готовий проєкт', написаний незрозуміло ким і незрозуміло де?" — резюмує Лямець.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський заявив про необхідність рішень для здешевлення ліків, пригрозивши кадровими змінами. Згодом було анонсовано зниження цін на топ-100 препаратів на 30% з 1 березня. Уряд запровадив обмеження націнки для аптек та заборонив маркетингові договори, однак очікуваного зниження цін не відбулося — прибутки аптек частково перерозподілилися на користь виробників. З березня по травень тривали переговори щодо нової моделі регулювання, але в травні, за словами учасників ринку, МОЗ фактично зірвало узгоджене рішення, винісши на обговорення документ, вигідний лише великим фармвиробникам.