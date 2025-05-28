Из-за лоббизма крупных фармпроизводителей на рынке лекарств возник кризис — экономист

Экономист и блогер Сергей Лямец заявляет, что из-за кулуарного влияния крупных фармпроизводителей реформа ценообразования на лекарства зашла в тупик.

"В марте СНБО взялось ’наводить порядок’ на рынке лекарств. Было принято максимально странное решение. Вместо реальной реформы постановили просто ’запретить маркетинговые договоры’. Почему запретили маркетинговые договоры, а не, скажем, рекламу лекарств по телевизору — не понятно", — написал Лямец в Facebook.

По его словам, несмотря на запрет, никакого снижения цен не произошло. Были отменены маркетинговые договоры, что привело к тому, что часть доходов, получаемых аптечной инфраструктурой, перетекла к производителям.

Он отметил, что производители лекарств вроде бы добровольно задекларировали, что соглашаются снизить цены на топ-100 препаратов, однако это не зафиксировано ни одним документом. "В любой момент, хоть завтра, они поднимут цены в два раза и этим не нарушат ни одного документа", — добавил экономист.

Лямец утверждает, что после длительных консультаций рынка с правительством неделю назад вроде бы все уже договорились, однако в последний момент все сорвалось.

"Недавно при участии Офиса президента произошло совещание. Неожиданно Минздрав выступил на стороне крупных заводов. Он выставил к обсуждению не тот документ, который прорабатывался в течение трех месяцев, а совершенно новый. Он словно написан в офисе одного из фармацевтических заводов", — заявил Лямец.

По его словам, в общий чат, в котором присутствуют участники рынка, поступило сообщение от владельца "Дарницы", что уже все решено.

"Минздрав явно подыгрывает интересам определенных производителей лекарств, игнорируя объективные проблемы и позицию всех участников рынка. Вопрос из зала. А что, после лет безудержных реформ, так можно? Пустить на шредер все наработки специалистов в пределах определенных законом процедур и просто в последний момент подсунуть на стол ’готовый проект’, написанный непонятно кем и непонятно где?"— резюмирует Лямец.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский заявил о необходимости решений для удешевления лекарств, пригрозив кадровыми изменениями. Впоследствии было анонсировано снижение цен на топ-100 препаратов на 30% с 1 марта. Правительство ввело ограничение наценки для аптек и запретило маркетинговые договоры, однако ожидаемого снижения цен не произошло — доходы аптек частично перераспределились в пользу производителей. С марта по май продолжались переговоры о новой модели регулирования, но в мае, по словам участников рынка, Минздрав фактически сорвал согласованное решение, вынеся на обсуждение документ, выгодный только крупным фармпроизводителям.