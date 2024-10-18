Виступав із Зеленським на одній сцені і часто бував у Києві: що говорить про війну Микола Басков

Артист втратив звання в Україні через свою підтримку Путіна

Микола Басков — типовий путініст, який підтримав кремлівський режим у прагненні завоювати Україну. Він став рупором російської пропаганди та продовжує підтримувати "СВО" в Україні.

"Телеграф" вирішив згадати, що говорив про війну колишній народний артист України Микола Басков, який часто бував у Києві та навіть виступав із Володимиром Зеленським на одній сцені.

Микола Басков — путініст і рупор пропаганди

Микола Басков — корінний москвич, він народився 1976 року і днями йому виповнилося 48 років. Співак за свою кар’єру встиг прославитись не лише в Росії, а й в інших країнах пострадянського простору. 2004 року з рук президента Кучми Басков отримав звання Народного артиста України. І воно було в нього аж до 2022 року, допоки Путін не розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Микола Басков не лише підтримав не спровоковану жорстоку війну РФ в Україні, а й став справжнім рупором кремлівської пропаганди.

У своїх постах у соцмережах, а також в інтерв’ю на телебаченні Микола Басков не раз називав українців "нацистами", ніс маячню про біологічні лабораторії та інші нісенітницю. При цьому він активно підтримував "хлопчиків на СВО", виступав для них у госпіталях та навіть пообіцяв заплатити мільйон рублів тому, хто знищить український танк від партнерів "Леопард".

Микола Басков був частим гостем у Києві

Ще до окупації Криму та Донбасу Росією, яку Басков також палко підтримав, він часто бував у Києві, виступав в Україні з концертами, приїжджав на зйомки різних телепередач. Так, багато українців пам’ятають, що Басков брав участь у зйомках концертів "Вечірнього кварталу" та інших проектах "Квартал 95", а також часто був із Володимиром Зеленським на одній сцені.

Більше того, після перемоги Зеленського на президентських виборах, Басков написав йому привітання в Instagram і навіть висловив сподівання, що знову зможе виступати в Україні.

"Вітаю майбутнього президента України Володимира Зеленського з перемогою! Сподіваюся, найближчим часом після 5-річної заборони та розлуки, з’явиться така можливість зустрітися зі своїми друзями та шанувальниками", — написав тоді Басков.

Проте, вже 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, його риторика щодо України та українців змінилася. Крім того, Микола Басков отримав оголошення підозри від генерального прокурора України. А у жовтні 2022 року його позбавили звання Народного артиста України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну зірка "Сватів" Олеся Железняк. Бачила американські прапори на Хрещатику та звинувачує Зеленського.