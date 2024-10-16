До "уколів краси" та політичних скандалів: як виглядав у молодості одіозний нардеп Микола Тищенко

У мережі є багато фото, на яких "слугу народу" можна побачити ще до всіх його "перетворень"

Микола Тищенко – одіозна особистість в українській політиці. Він став депутатом від партії "Слуга народу" і вже встиг оскандалитися своїми діями та заявами. А цього року взагалі потрапив під слідство і за рішенням суду сидить під домашнім арештом без права внести заставу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим займався і як виглядав Микола Тищенко до того, як пішов у політику та почав захоплюватися "уколами краси".

Микола Тищенко — що про нього відомо

Микола Тищенко – корінний киянин, він народився 17 травня 1972 року, зараз йому 52 роки. Після закінчення школи він здобув спеціальність інженера-механіка у Київському інженерно-будівельному інституті. 1998 року Микола Тищенко почав займатися ресторанним бізнесом. У 2007 році він заснував групу компаній мережі ресторанів "Наша карта", яка налічувала близько 10 закладів. У мережі є інформація про те, що загалом нардеп є співзасновником, керівником чи має право підпису у 26 компаніях.

Паралельно з ресторанним бізнесом Микола Тищенко почав прокладати собі шлях на телебачення та до медійністі. У 2005 році він був учасником розважальних програм "Ігри патріотів" та "Форт Боярд".

У 2011 році Тищенко став суддею телепроекту "Майстер Шеф". 2017 року він знову з’явився на телебаченні вже в ролі ревізора в однойменній програмі. А у 2018 році брав участь у "Танцях із зірками".

Всю свою кар’єру ресторатора та шоумена Микола Тищенко також активно будував особисте життя. За весь час він мав трьох дружин. Перша дружина Лариса народила йому сина Данила в 2005 році. Вдруге ресторатор одружився з Іриною Журавською, проте через півроку вони розлучилися. А в 2016 році Тищенко взяв за дружину модель Аллу Барановську, яка на 23 роки молодша за нього. У 2017 році Алла народила Миколі сина Давида.

Під час політичної діяльності Микола Тищенко сильно змінив зовнішність. Як кажуть експерти, він захоплюється послугами косметологів, "уколами краси" і, можливо, навіть робив пластичні операції. Якщо порівняти фото, то візуально можна побачити, що народний депутат сильно змінився на обличчі.

Наразі Микола Тищенко за рішенням суду носить електронний браслет і сидить під домашнім арештом без права вносити заставу. Нагадаємо, що нардепу повідомили про підозру 25 червня за незаконне позбавлення волі ексвійськовослужбовця у Дніпрі.

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