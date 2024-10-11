Був агентом КДБ і став кумом Путіна: як у молодості виглядав держзрадник Віктор Медведчук

Одіозний політик, звинувачений у держзраді, познайомився з Путіним вже після розвалу Радянського союзу

Віктор Медведчук — одіозний український політик, який запам’ятався своєю проросійською позицією, роботою на Росію, а під час повномасштабної війни його було звинувачено у держзраді. Зрештою його та ще 55 росіян обміняли у РФ на 215 українських військовополонених.

"Телеграф" розповість, чим у молодості займався Віктор Медведчук, коли він познайомився з Путіним і як він на той час виглядав.

Віктор Медведчук — що про нього відомо

Віктор Медведчук народився в російському Красноярському краї у 1954 році, зараз йому 70 років. У середині 60-х років родина Медведчуків залишила Сибір, де його батько був на засланні, та переїхала на Житомирщину. Своє життя майбутній держзрадник вирішив пов’язати із правоохоронними органами, проте його не взяли до школи міліції. Але в той же час він примудрився стати "позаштатним співробітником міліції" і незабаром, завдяки цьому, його прийняли на юридичний факультет Київського університету.

Відомо, що з середини 1970-х років Медведчук став співробітником КДБ СРСР. А потім була справа Стуса, яку Медведчук вів як адвокат і яку українці йому ніколи не пробачать. Справа в тому, що український дисидент Василь Стус відмовлявся від послуг такого адвоката, але його ніхто не слухав. Тим часом Медведчук порушив свій професійний обов’язок, фактично відмовившись від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді. Більше того, Медведчук під час суду над Стусом заявив, що "всі злочини поета заслуговують на покарання".

Політична кар’єра Медведчука в Україні

Після розвалу Радянського союзу та здобуття Україною незалежності Віктор Медведчук заснував міжнародну адвокатську компанію "Бі. Ай. Ем". А потім розпочав і політичну кар’єру. Так, 1994 року він став членом партії СДПУ. А у період 2002-2005 років був головою Адміністрації президента Кучми. На той час його називали "сірим кардиналом" Кучми.

До речі, саме в цей час, 2002 року, коли Медведчук став головою Адміністрації президента, він і познайомився з Путіним. А згодом, у 2004 році Путін хрестив дочку Медведчука і так вони стали кумами.

Медведчук та Путін. Фото: Getty Images

Після Помаранчевої революції 2004 року Медведчук був відкритим ворогом Ющенка через свої проросійські погляди. З того часу він на якийсь час зник із публічної політики в Україні.

Ім’я Медведчука пов’язують із кривавими подіями на Євромайдані. Журналісти з’ясували, що у найкритичніші моменти революції Янукович радився саме з Медведчуком. Після Революції Гідності 2014 року сам Медведчук у складі "Опозиційного блоку" у Верховну Раду не балотувався, проте завів туди багато "своїх" людей.

З початку анексії Криму та окупації частини Донбасу Росією Віктор Медведчук став чи не єдиною сполучною ланкою між Україною та Росією. Він почав повертати свій вплив в українській політиці, нав’язуючи російську повістку та відповідні наративи.

Проте все змінилося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Медведчук уже був під слідством і сидів на домашньому арешті через звинувачення у держзраді. А коли розпочалася велика війна, він намагався втекти до Росії через Придністров’я, проте СБУ його схопила. Пізніше його виміняли на українських військовополонених та відправили до Росії.

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