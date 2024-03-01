Не Магучіх єдиною: у Глазго стартує ЧС з легкої атлетики

Українські легкоатлетки останнім часом міцно окупували п’єдестал у стрибках у висоту

1 березня у Глазго стартує чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщеннях. Цей турнір стане останнім великим змаганням перед Олімпіадою-2024 у Парижі. До початку Ігор залишається менше 5 місяців і все, що залишиться спортсменам до старту головного змагання 4-річчя, це комерційні турніри.

У столиці Шотландії зберуться багато елітних легкоатлетів, але й тут є своя загвоздка. Не всі види легкої атлетики входять у програму так званих "зимових" чемпіонатів світу, турнірів у приміщеннях. І навіть у тих, що входять далеко не всі зірки приїхали на змагання. Є втрати і у збірної України.

Згадати минуле та надихнутися на майбутнє

Чемпіонати світу з легкої атлетики у приміщеннях з’явилися нещодавно. Перший турнір пройшов у Парижі 1985 року. А з 1993 року у змаганнях бере участь і збірна України. Змагання здебільшого проводяться раз на два роки. І якщо з 1985-го до 2003-го року це були турніри у непарні роки, то з 2004-го – у парні. І за цей період було пропущено лише ЧС-2020, який не відбувся через пандемію коронавірусу. Щоправда, зараз є плани IAAF (Міжнародна федерація легкої атлетики) проводити турнір щороку. На даний момент у календарі заплановані ЧС-2025 у Нанкіні (Китай) та ЧС-2026 у Торуні (Польща).

Першою чемпіонкою світу з легкої атлетики у закритих приміщеннях в історії незалежної України стала Інесса Кравець, яка виграла єдине золото для нашої команди на тому ЧС-1993 у Торонто (Канада) у потрійному стрибку. Також на першому турнірі українські легкоатлети вибороли ще чотири бронзові медалі. А потім, на ЧС-1995, єдину медаль Україні – золоту, приніс стрибун із жердиною Сергій Бубка.

1997-го було вже дві золоті медалі – у штовханні ядра відзначилися Віта Павлиш (у жіночих змаганнях) та Юрій Білоног (чоловіки). А останнім чемпіоном 90-х став Олександр Багач, який переміг у змаганнях із штовхання ядра на ЧС-1999.

У нинішньому столітті українці, як і раніше, рідко здобували золоті медалі – 2006-го чемпіонами стали Людмила Блонська (п’ятиборство) та Іван Гешко (біг, 1500 метрів), а 2012-го – Наталія Добринська (п’ятиборство). Дійшло до того, що на ЧС-2018 збірна України взагалі залишилася без нагород та місця у медальному заліку.

Але, 2022-го, коли турнір проходив 18-22 березня, менш як через місяць після початку повномасштабного вторгнення, а російські війська стояли під Києвом і доля держави висіла на волосині, нашим легкоатлеткам вдалося здійснити диво. Ярослава Магучіх виграла змагання у стрибках у висоту, а Марина Бех-Романчук здобула срібло у потрійному стрибку.

Ті дві медалі та 6-е місце у загальнокомандному заліку досі здаються подвигом. Особливо з огляду на умови та психологічний стан спортсменок, у яких нагороди були завойовані.

Без втрат не обійшлося

На нинішньому чемпіонаті світу було виступати лише сім спортсменів з України. При цьому п’ять із них в одній дисципліні – стрибки у висоту. Цікаво, що у складі, названому 22 лютого, були присутні 6 спортсменів, проте, в останній момент була додана ще одна стрибунка у висоту – Юлія Чумаченко. Окрім неї на змагання до Глазго вирушили Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Андрій Проценко, Олег Дорощук (усі – стрибки у висоту), Юлія Лобан (п’ятиборство) та Ганна Плотіцина (біг, 60 метрів із бар’єрами).

При цьому до стрибків у висоту буде прикута найбільша увага українських вболівальників, що природньо. Адже нарівні з Магучіх за перемогу на ЧС та ЧЄ, етапах "Діамантової ліги" та інших престижних стартах борються і Левченко, та інші українські спортсменки.

А ось Марина Бех-Романчук відмовилася від виступів на ЧС, і це стало великою втратою для команди. Зіркова українська легкоатлетка, срібна призерка минулого ЧС-2022 у приміщеннях, достроково завершила цьогорічний зимовий сезон через запалення ахіллового сухожилля. При цьому спочатку 28-річна українка планувала взяти участь у ЧС.

Збірна України перед чемпіонатом світу-2024

Бех-Романчук вже зосереджена на літньому сезоні та підготовці до Олімпіади 2024 року в Парижі. Туди вона вже відібралася в потрійному стрибку і має час до 30 червня відібратися в суміжній дисципліні – стрибку в довжину.

"Не думаю про тиск на мене"

Безперечно, головною надією української збірної у цьому турнірі є Ярослава Магучіх. Адже після чемпіонату світу-2022 у закритих приміщеннях, спортсменка виграла класичні чемпіонат Європи-2022 та чемпіонат світу-2023 на відкритому повітрі. І тепер, за відсутності олімпійської чемпіонки росіянки Марії Ласіцкене у срібного призера Олімпіади-2021 у Токіо Магучіх, здається, немає суперників. Вона вже виграла всі великі турніри, окрім Олімпійських ігор. І у Глазго, за п’ять місяців до Ігор у Парижі, звичайно ж, не захоче втрачати переможний темп.

"Іноді я забуваю про те, що мені всього 22. За спиною вже стільки досвіду, що здається, ніби я старша. Але незважаючи на все, я не думаю про тиск на мене. Стрибки у висоту – це моя пристрасть. І мій тренер, Тетяна Степанова, завжди каже, що я роблю те, що дійсно люблю, тому маю насолоджуватися цим.

Цього року ми трохи змінили розбіг та, як показали змагання, це працює. Крім того, ми після кожного турніру обговорюємо з тренером помилки та дивимося, куди рухатися далі”, – зазначає Ярослава перед чемпіонатом світу.

Ярослава Магучіх

Тренер спортсменки Тетяна Степанова додає: "Звичайно, ми задоволені виступами Ярослави на старті сезону. У Котбусі змагання проходили тільки для стрибунів, тому вся увага вболівальників присвячена лише їм. А в Нью-Йорку більше люблять бігові види, але вболівали і за нас. Наприкінці змагань чітко чули "Слава Україні!".

До чемпіонату світу ми готувалися у Таллінні, де є всі умови для гарної підготовки. Впевнена, що все пройде нормально”.

Де дивитись

В Україні вболівальники зможуть побачити чемпіонат світу з легкої атлетики на платформі "Суспільне спорт" в Інтернеті та однойменному каналі, який є у переліку каналів основних всеукраїнських провайдерів. Перші медалі турніру будуть розіграні вже сьогодні ввечері.

Зокрема, о 21.40 за київським часом розпочнуться змагання у жінок, у стрибках у висоту, де виступаю одразу три українки (Магучіх, Левченко та Чумаченко), а о 23.30 розпочнеться фінальний вид змагань у жіночому п’ятиборстві, де нашу країну представляє Юлія Лобан. Також сьогодні відбудуться фінали у штовханні ядра (у чоловіків та жінок) та бігу на 60 метрів у чоловіків.

Чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме у Глазго до неділі, 3 березня.