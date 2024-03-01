Не Магучей единой: в Глазго стартует ЧМ по легкой атлетике

Украинские легкоатлетки, в последнее время, прочно оккупировали пьедестал в прыжках в высоту

1 марта в Глазго стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Этот турнир станет последним крупным соревнованием перед Олимпиадой-2024 в Париже. Да начала Игр остается меньше 5 месяцев и все, что останется спортсменам до старта главного соревнованиях 4-летия, так это коммерческие турниры.

В столице Шотландии соберутся многие элитные легкоатлеты, но и тут есть своя загвоздка. Далеко не все виды легкой атлетики входят в программу так называемых "зимних" чемпионатов мира, турниров в помещениях. И даже в тех, что входят, далеко не все звезды приехали на соревнования. Есть потери и у сборной Украины.

Вспомнить прошлое и вдохновиться на будущее

Чемпионаты мира по легкой атлетике в помещениях появились относительно недавно. Первый турнир прошел в Париже в 1985 году. А с 1993-го в соревнованиях принимает участие и сборная Украины. Соревнования, в основном, проводятся раз в два года. И если с 1985-го по 2003-й годы это были турниры в нечетные года, то с 2004-го – в четные. И за этот период был пропущен только ЧМ-2020, который не состоялся из-за пандемии коронавируса. Правда, сейчас есть планы у IAAF (Международной федерации легкой атлетики) проводить турнир каждый год. На данный момент в календаре запланированы ЧМ-2025 в Нанкине (Китай) и ЧМ-2026 в Торуне (Польша).

Первой чемпионкой мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в истории независимой Украины стала Инесса Кравец, которая выиграла единственное золото для нашей команды на том ЧМ-1993 в Торонто (Канада) в тройном прыжке. Также на первом турнире украинские легкоатлеты завоевали еще четыре бронзовые медали. А затем, на ЧМ-1995, единственную медаль Украине – золотую, принес прыгун с шестом Сергей Бубка.

В 1997-м было уже две золотые медали – в толкании ядра отличились Вита Павлыш (в женских соревнованиях) и Юрий Билоног (мужчины). А последним чемпионом 90-х стал Александр Багач, победивший в соревнованиях по толканию ядра на ЧМ-1999.

В нынешнем веке украинцы по-прежнему редко завоевывали золотые медали – в 2006-м чемпионами стали Людмила Блонская (пятиборье) и Иван Гешко (бег, 1500 метров), а в 2012-м – Наталья Добрынская (пятиборье). Дошло до того, что на ЧМ-2018 сборная Украины вообще осталась без наград и места в медальном зачете.

Но, в 2022-м, когда турнир проходил 18-22 марта, менее чем через месяц после начала полномасштабного вторжения, а российские войска стояли под Киевом и судьба государства висела на волоске, нашим легкоатлеткам удалось совершить чудо. Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту, а Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке.

Те две медали и 6-е место в общекомандном зачете до сих пор кажутся подвигом. Особенно, учитывая условия и психологическое состояние спортсменок, в которых награды были завоеваны.

Без потерь не обошлось

На нынешнем чемпионате мира было выступать всего семь спортсменов из Украины. При этом пять из них в одной дисциплине – прыжки в высоту. Любопытно, что в составе, названном 22 февраля присутствовали 6 спортсменов, но, в последний момент была добавлена еще одна прыгунья в высоту – Юлия Чумаченко. Кроме нее на соревнования в Глазго отправились Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Андрей Проценко, Олег Дорощук (все – прыжки в высоту), Юлия Лобан (пятиборье) и Анна Плотицына (бег, 60 метров с барьерами).

При этом, к прыжкам в высоту будет приковано наибольшее внимание украинских болельщиков, что естественно. Ведь наравне с Магучих за победу на ЧМ и ЧЕ, этапах "Бриллиантовой лиги" и других престижных стартах, борются и Левченко, и другие украинские спортсменки.

А вот Марина Бех-Романчук отказалась от выступлений на ЧМ и это стало большой потерей для команды. Звездная украинская легкоатлетка, серебряный призер прошлого ЧМ-2022 в помещениях, досрочно завершила нынешний зимний сезон из-за воспаления ахиллова сухожилия. При этом, изначально 28-летняя украинка планировала принять участие в ЧМ.

Сборная Украины перед чемпионатом мира-2024

Бех-Романчук уже сосредоточена на летнем сезоне и подготовке к Олимпиаде 2024 года в Париже. Туда она уже отобралась в тройном прыжке, и имеет время до 30 июня отобраться в смежной дисциплине – прыжке в длину.

"Не думаю о давлении на меня"

Безусловно, главной надеждой украинской сборной в этом турнире является Ярослава Магучих. Ведь после чемпионата мира-2022 в закрытых помещениях, спортсменка выиграла классические чемпионат Европы-2022 и чемпионат мира-2023 на открытом воздухе. И теперь, в отсутствии олимпийской чемпионки россиянки Марии Ласицкене у серебряного призера Олимпиады-2021 в Токио Магучих, кажется, нет соперников. Она уже выиграла все возможные крупные турнира, кроме Олимпийских игр. И в Глазго, за пять месяцев до Игр в Париже, конечно же, не захочет терять победный темп.

"Иногда я забываю о том, что мне всего 22. За спиной уже столько опыта, что кажется, будто я старше. Но несмотря на все, я не думаю о давлении на меня. Прыжки в высоту – это моя страсть. И мой тренер, Татьяна Степанова, всегда говорит, что я делаю то, что действительно люблю, поэтому должна наслаждаться этим.

В этом году мы немного изменили разбег и, как показали соревнования, это работает. Кроме того, мы после каждого турнира обсуждаем с тренером ошибки и смотрим, куда двигаться дальше", – отмечает Ярослава перед чемпионатом мира.

Ярослава Магучих

Тренер спортсменки Татьяна Степанова добавляет: "Конечно, мы довольны выступлениями Ярославы на старте сезона. В Котбусе соревнования проходили только для прыгунов, поэтому всё внимание болельщиков посвящено только им. А в Нью-Йорке более любят беговые виды, но болели и за нас. В конце соревнований четко слышали "Слава Украине!".

К чемпионату мира мы готовились в Таллинне, где есть все условия для хорошей подготовки. Уверена, что все пройдет нормально".

Где смотреть

В Украине болельщики смогут увидеть чемпионат мира по легкой атлетике на платформе "Суспільне спорт" в Интернете и на одноименном канале, который есть в перечне каналов основных всеукраинских провайдеров. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня вечером.

В частности, в 21.40 по киевскому времени начнутся соревнования у женщин, в прыжках в высоту, где выступаю сразу три украинки (Магучих, Левченко и Чумаченко), а в 23.30 начнется финальный вид соревнований в женском пятиборье, где нашу страну представляет Юлия Лобан. Также сегодня состоятся финалы в толкании ядра (у мужчин и женщин) и беге на 60 метров у мужчин.

Чемпионат мира по легкой атлетике продлится в Глазго до воскресенья, 3 марта.