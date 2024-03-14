"Зіткнулися з непорядністю людини": у "Чорноморці" прокоментували втечу тренера

Тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко не повернувся з командою зі зборів у Туреччині та втік до США

Футбольний клуб "Чорноморець" відреагував на втечу з команди під час міжсезонного збору в Туреччині тренера з фізпідготовки команди Ігоря Касьяненка. На початку 2024 року фахівець, який входив до тренерського штабу Романа Григорчука, не повернувся з командою зі зборів у Туреччині та втік до Майамі, США.

ФК "Чорноморець" випустив офіційну заяву з цього приводу, розмістивши її на офіційній Facebook-сторінці клубу. У заяві йдеться:

"Один із представників "Чорноморця", який весь час провів з клубом на зборах і брав повноцінну участь у підготовчому процесі, не з’явився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів. Йдеться про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

Міністерство молоді та спорту України про цей випадок поінформовано. До відповідальної структури доведені всі подробиці. Керівництво клубу засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була – у відповідь наштовхнулися на непорядність людини.

Проте клуб може вплинути на подальшу кар’єру втікача. Керівництво ФК "Чорноморець" ініціювало процес анулювання у Касьяненка тренерської ліцензії. Той, хто ошукав клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди, не має права залишатися у футболі. Ті, хто візьмуть Касьяненка на роботу, мають знати про його здатність до зради", – йдеться у повідомленні клубу.

Ігор Касьяненко приєднався до "Чорноморця" у січні 2022-го року, провівши в команді рівно два роки. На даний момент одеський клуб посідає 10-е місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши у 19 матчах 23 очки.