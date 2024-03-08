Чемпіонат України з футболу, 20 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат України з футболу підходить до своєї розв’язки

У четвер, 7 березня, матчем "Зоря" — "Минай" стартував 20-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі луганський клуб не зміг обіграти "Олександрію" (0:0).

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру "Шахтар" зіграє із "Колосом". "Динамо", у свою чергу, не зуміло обіграти "Верес".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 20 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Турнірне становище команд УПЛ після 19 туру

Четвер, 7 березня

"Зоря" — "Минай" — 2:0

"Верес" — "Динамо" — 1:1

П’ятниця, 8 березня

"Дніпро-1" — "Рух" — 13:00

"Металіст-1925" — ЛНЗ — 15:30

"Шахтар" — "Колос" — 18:00

Субота, 9 березня

"Чорноморець" — "Ворскла" — 13:00

"Полісся" — "Олександрія" — 15:30

"Кривбас" — "Оболонь" — 18:00

Нагадаємо, у 19-му турі української першості пролунав скандал. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оштрафував "Оболонь" після матчу проти "Чорноморця". Зустріч розпочалася невчасно через те, що клуб вирішив виділити хвилину для символічного удару військового по м’ячу перед стартовим свистком.